Какие важные продукты и товары сохранят без дефицита в Украине: полный список

В Украине ввели государственное регулирование цен на ряд продовольственных товаров, а также медицинские лекарства, средства индивидуальной защиты и антисептики. Такое решение принял Кабмин на заседании 22 апреля.

В постановлении правительства был утвержден перечень товаров высокой социальной значимости и список товаров противоэпидемического назначения, а также указан порядок декларирования изменения розничных цен на товары.

Полный список опубликовал нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Десять продуктовых товаров, имеющих социальную значимость

крупа гречневая

сахар песок

мука пшеничная (высший сорт)

макаронные изделия отечественного производства

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)

хлеб ржано-пшеничная

яйца куриные категории С1

птица (тушка куриная)

вода минеральная без газа

масло сливочное жирностью 72,5%

Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса

Paracetamol

Azithromycin

Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

Ampicillin

Amoxicillin

Ceﬁriaxone

Moxiﬂoxacin

Антисептики и дезинфицирующие средства

Хлоргексин (Clorhexidine)

Этанол (Ethanol)

Повидон йода (Povidone iodine)

Средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub)

Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound)

Хлороксиленол (Chloroxylenol)

спиртосодержащей антисептик для рук карманный

Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей

Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи

Моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки

Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования

Также было добавлено Уполномоченным по правам человека

Гидроксихлорохин

Фавипиравир

Ремдесивир

Средства индивидуальной защиты

Шапочка медицинская одноразовая

Медицинская маска

Халат изоляционный медицинский одноразовый

Костюм биологической защиты / комбинезон

Водонепроницаемые лабораторные костюмы

Перчатки медицинские стерильные или нестерильные

Перчатки нитриловые

Перчатки латексные неопудрени

Кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска)

Повнолицьова маска / полумаска

Защитный щиток

Защитные очки

Респиратор FFP2 или FFP3

Фартук медицинский

Бахилы одноразовые

Резиновые сапоги

Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук

Медицинская марля

Защитная полумаска

Фильтры для полнолицевых и полумасок

В Украине ввели госрегулирование цен на продукты, лекарства и антисептики (Фото: скрин)

Как объяснял министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, постановление о госрегулировании на эти товары принимается с целью сохранить ценовую стабильность на социально значимые товары и внедрить инструмент регулирования, сохранить данные товары без дефицита, то есть избежать дефицита продовольственных товаров на полках магазинов.

Отмечается, что декларированию подлежит изменение розничных цен для каждого вида товара. Декларированию изменения розничных цен на товары подлежат розничные цены реализации товара конечному потребителю. Декларирование изменения розничных цен на товары осуществляется в электронном виде, путем представления сведений, в Госпродпотребслужбу через ее официальный сайт, с использованием квалифицированной электронной подписи.

Так, задекларировать повышение цен можно будет за 30 дней, если цена повышается на 15% и более, за 15 дней - при повышении на 10-15%, за 3 дня - при повышении на 5-10%.

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