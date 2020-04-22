Какие важные продукты и товары сохранят без дефицита в Украине: полный список

Госрегулирование распространяется на продукты питания и товары противоэпидемического назначения
В Украине ввели государственное регулирование цен на ряд продовольственных товаров, а также медицинские лекарства, средства индивидуальной защиты и антисептики. Такое решение принял Кабмин на заседании 22 апреля.
В постановлении правительства был утвержден перечень товаров высокой социальной значимости и список товаров противоэпидемического назначения, а также указан порядок декларирования изменения розничных цен на товары.
Полный список опубликовал нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram.
Также было добавлено Уполномоченным по правам человека
В Украине ввели госрегулирование цен на продукты, лекарства и антисептики (Фото: скрин)
Как объяснял министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, постановление о госрегулировании на эти товары принимается с целью сохранить ценовую стабильность на социально значимые товары и внедрить инструмент регулирования, сохранить данные товары без дефицита, то есть избежать дефицита продовольственных товаров на полках магазинов.
Отмечается, что декларированию подлежит изменение розничных цен для каждого вида товара. Декларированию изменения розничных цен на товары подлежат розничные цены реализации товара конечному потребителю. Декларирование изменения розничных цен на товары осуществляется в электронном виде, путем представления сведений, в Госпродпотребслужбу через ее официальный сайт, с использованием квалифицированной электронной подписи.
Так, задекларировать повышение цен можно будет за 30 дней, если цена повышается на 15% и более, за 15 дней - при повышении на 10-15%, за 3 дня - при повышении на 5-10%.
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