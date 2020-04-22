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В Украине ввели госрегулирование цен

Новости » Финансовый кризис 2020     22.04.2020 - 13:32
В Украине ввели госрегулирование цен
Фото: выпечка хлеба (Виталий Носач, РБК-Украина)

Государственное регулирование распространяется на продукты, лекарства и средства индивидуальной защиты

Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты. На заседании правительства 22 апреля было принято постановление "О мерах по стабилизации цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения".

Документом утвержден перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость; перечень товаров противоэпидемического назначения и порядок декларирования изменения розничных цен на товары.

В перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость, попали:

  1. Крупа гречневая
  2. Сахар песок
  3. Мука пшеничная (высший сорт)
  4. Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной отечественного производства)
  5. Молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)
  6. Хлеб пшенично-ржаной
  7. Яйца куриные категории С1
  8. Птица (тушка куриная)
  9. Вода минеральная без газа
  10. Масло сливочное жирностью 72,5%

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты и т. п.).

Декларированию подлежит изменение розничных цен для каждого вида товара. Декларированию изменения розничных цен на товары подлежат розничные цены реализации товара конечному потребителю. Декларирование изменения розничных цен на товары осуществляется в электронном виде, путем представления сведений, в Госпродпотребслужбу через ее официальный сайт, с использованием квалифицированной электронной подписи.

Напомним, 25 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определить перечень социально значимых продуктов.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко 15 апреля заявил, что Кабинет министров и Минэкономики планируют ввести государственное регулирование цен на десять товаров.

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