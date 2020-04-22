Які важливі продукти і товари збережуть без дефіциту в Україні: повний список

Держрегулювання поширюється на продукти харчування і товари протиепідемічного призначення
В Україні ввели державне регулювання цін на ряд продовольчих товарів, а також медичні ліки, засоби індивідуального захисту та антисептики. Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 22 квітня.
В постанові уряду був затверджений перелік товарів високої соціальної значущості та список товарів протиепідемічного призначення, а також вказано порядок декларування зміни роздрібних цін на товари.
Повний список опублікував нардеп із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram.
Також було додано Уповноваженим з прав людини
В Україні ввели держрегулювання цін на продукти, ліки та антисептики (Фото: скрін)
Як пояснював міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, постанова про держрегулювання на ці товари приймається з метою зберегти цінову стабільність на соціально значущі товари та впровадити інструмент регулювання, зберегти дані товари без дефіциту, тобто уникнути дефіциту продовольчих товарів на полицях магазинів
Наголошується, що декларуванню підлягає зміна роздрібних цін для кожного виду товару. Декларування зміни роздрібних цін на товари підлягають роздрібні ціни реалізації товару кінцевому споживачеві. Декларування зміни роздрібних цін на товари здійснюється в електронному вигляді, шляхом подання відомостей, Госпродпотребслужбу через її офіційний сайт, з використанням кваліфікованої електронного підпису.
Так, задекларувати підвищення цін можна буде за 30 днів, якщо ціна підвищується на 15% і більше, за 15 днів - при підвищенні на 10-15%, за 3 дні - при підвищенні на 5-10%.
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