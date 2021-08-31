Какие цветы запрещено дарить женщинам: могут обидеться

Увядшие цветы

Какие бы цветы вы не выбирали для своей дамы, запомните, что не должно быть унылых лепестков. Если ваш выбор пал на цветущий вазон, то выбирайте такой, который только начинает цвести.

При покупке срезанных букетов будьте внимательны, чтобы продавец вам не продал трижды реанимированные розы. Увядшие цветы девушки могут воспринять, как намек на увядание.

Возрастные категории

Букет для девушки до 25 лет не должен был быть слишком пышным. Вместо объемных раскрывшихся цветов лучше возьмите бутоны, ветки цветущих кустарников и полураскрытые цветы. Они будут ассоциироваться с юностью и пробуждением женственности.

В букетах для женщин эксперты не рекомендуют включать в композицию кустовые розы, пионы, георгины, астры, ирисы, маргаритки и полевые цветы, так как роль общественного деятеля исключает романтические ассоциации.

Людям преклонного возраста лучше не дарить срезанные цветы, поскольку они могут напоминать им о скоротечности жизни.

Цветовая гамма

Желтый букет может навеять мысли об осени и увядании. Но также есть мнение, что этот цвет "согревает" и умиротворяет. Все зависит от предпочтений человека, но если вы их не знаете, то лучше выбрать другой цвет.

Белая цветовая гамма подходит для женщин, что которые добились успеха в карьере. Белый букет также говорит об уважении к женщине.

Можно выбрать пеструю цветовую гамму. Такой букет намекнет на то, что женщина все еще женственна и привлекательна. Но серьезным дамам рекомендуется дарить одноцветные букеты.