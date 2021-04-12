В сети вспомнили секретное распоряжение Хрущева о подарках Гагарину: носки, фуражка и кофта

12 апреля отмечается День космонавтики и вспоминают легендарного советского космонавта Юрия Гагарина. За его первый полет в космос Никита Хрущев выписал подарок – автомобиль, квартиру и все необходимое в новую квартиру.

Об этом напомнила на своей странице в Facebook Анна Черкасова.

Она упомянула секретный документ, который был подписан первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никитой Хрущевым 18 апреля 1961 года. В документе указывалось, что Юрию Гагарину и его семье необходимо подарить автомобиль, жилье и экипировку согласно приложению.

Средства на вознаграждение было указано выделить и резервного фонда Советов Министров СССР.

Что подарили Юрию Гагарину и его семье

1. Меблировка спальни, столовой, детской, кабинета, кухни

2. Автомашина Волга

3. Телевизор Рубин

4. Радиола Люкс

5. Стиральная машина

6. Холодильник

7. Пылесос

8. Ковровые дорожки

9. Пианино

10. Постельное белье - 6 комплектов

11. Одеяла - 2 штуки

Автомобиль "Волга" Юрия Гагарина (скриншот фото)

Для родителей т. Гагарина Ю. А.

1. Сборный дом из трех комнат

2. Телевизор

3. Радиоприемник

4. Мебель на три комнаты

Экипировка для Юрия Алексеевич Гагарина

1. Пальто демисезонное

2. Пальто легкое летнее

3. Плащ

4. Костюм - 2 (светлый и темный)

5. Обувь - 2 пары (черные и светлые)

6. Рубашки белые - 6 штук

7. Шляпа - 2

8. Носки - 6 пар

9. Белье нижнее шелковое - 6 пар

10. Трусы, майки - 6 пар

11. Платки носовые -12 штук

12. Галстуки - 6 шт.

13. Перчатки -1 пара

14. Электробритва -1

15. Два комплекта военного обмундирования (парадное и повседневное)

16. Чемоданы-2

Экипировка для жены

1. Пальто демисезонное

2. Пальто летнее

3. Плащ

4. Платья - 3

5. Черный костюм

6. Шляпы-2

7. Гарнитуры - 6

8. Чулки - 6 пар

9. Туфли - 3 пары

10. Сумки дамские - 2

11. Перчатки - 2 пары

12. Косынки - 2 (шерстяная и шелковая)

13. Блузки-2 шт.

14. Кофта шерстяная -1 шт.

Экипировка для детей

1. Кровать детская

2. Детская коляска

3. Платья шерстяные - 4

4. Пальто - 2 (зимнее и летнее)

5. Шапочки - 2 (зимняя и летняя)

6. Обувь - 4 пары

7. Белье - 6 пар

8. Куклы, игрушки

9. Детское приданное

Экипировка для матери

1. Пальто летнее

2. Пальто зимнее

3. Плащ -1

4. Платья - 2

5. Платок пуховый

6. Туфли - 2 пары

7. Белье - 6 пар

8. Чулки - 6 пар

9. Кофта шерстяная -1 шт.

Экипировка для отца

Пальто летнее

2. Пальто зимнее

3. Плащ

4. Фуражка

5. Белье - 6 пар

6. Рубашки - 6 штук

7. Костюм - 2 (темно-серый и темный)

8. Ботинки - 2 пары (светлые и темные)

9. Галстуки - 4

10. Носовые платки - 6 шт.

11. Носки - 6 пар

Двум братьям и сестре т. Гагарина Ю. А. - по 1000 рублей.

Какие автомобили были еще у Юрия Гагарина

Как сообщает "Комсомольская правда", у Гагарина через несколько лет после легендарного полета было уже два автомобиля "Волга" ГАЗ-21. Черная – подаренная и светло-бежевая – купленная за собственные деньги.

В 1965 году у Гагарина появился Matra-Bonnet Jet VS – спортивное купе. Он увидел эту машину на выставке 1965 года во Франции. Гагарин так пристально рассматривал гоночный автомобиль, что французы решили отправить ему его в подарок.

Автомобиль Matra-Bonnet Jet VS Юрия Гагарина (Скриншот фото)

Стоит отметить, что о подарке узнал член Политбюро и главный идеолог СССР Михаил Суслов и передал космонавту замечание – быть осмотрительнее с подарками из капиталистических стран. Из-за этого Гагарин на спортивной машине ездил очень редко.