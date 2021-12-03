Какие цветы лучше посеять в начале зимы по снегу: "топ" растений

Для садоводов зимняя пора отлично подойдет для посева некоторых цветов, которые станут чудесно развиваться после закладки семян в декабре, ведь снег в перспективе может придать растениям больше силы и "закалки".
Об этом передает Ukr.Media.
В первый зимний месяц при их посеве должен быть немаленький сугроб - толщина снега в 20-30 сантиметров. Земля при этом предварительно разрыхлена на глубину в штык лопаты. Для этих цветов готовятся борозды, которые присыпаются снегом.
Нужно класть много семян, а сверху прикрывать грунтом с питательной составляющей (например: торф, земля с навозом), после чего снова присыпать снегом. Ждать, когда васильки взойдут, следует весной, а цвести они будут через год.
Советы:
Васильки (фото: freepik.com)
До того как грунт замерзнет и выпадет снег, нужно в земле проделать борозды глубиной 3-5 сантиметров. В них после морозов закладывайте семена календулы, после чего сверху присыпьте смесью земли, компоста и песка.
Советы:
Календула (фото: flickr.com)
Семена этого многолетнего морозостойкого растения можно высаживать просто в открытый грунт в выбранном месте на разрыхленную почву, причем они даже не требуют глубокой посадки.
Делать это нужно, когда на дворе установится стабильные "легкие минуса". При этом стоит помнить, что если температура воздуха "скачет", растение легко трогается в рост и способно перемерзнуть.
Совет:
Гвоздика китайская (фото: flickr.com)
Мелкие семена этого однолетника следует высаживать в заблаговременно подготовленные неглубокие бороздки с уплотненным грунтом. Без них цветам будет сложно прорасти. Такое растение прекрасно себя чувствует после зимней высадки.
Прорастать растения начинают с наступлением весны.
Совет:
Львиный зев (фото: freepik.com)
Этим неприхотливым цветам не страшны колебания температуры и холода, да и специальная обработка им тоже не требуется. Нет необходимости в подготовке почвы заранее. Можно сеять семена и осенью до морозов в слегка рыхлую почву, и в начале зимы в декабре по снегу.
Всходы космеи появятся весной, как установится плюсовая температура.
Совет:
Космея (фото: flickr.com)
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