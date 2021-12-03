Какие цветы лучше посеять в начале зимы по снегу: "топ" растений

Васильки

В первый зимний месяц при их посеве должен быть немаленький сугроб - толщина снега в 20-30 сантиметров. Земля при этом предварительно разрыхлена на глубину в штык лопаты. Для этих цветов готовятся борозды, которые присыпаются снегом.

Нужно класть много семян, а сверху прикрывать грунтом с питательной составляющей (например: торф, земля с навозом), после чего снова присыпать снегом. Ждать, когда васильки взойдут, следует весной, а цвести они будут через год.

Советы:

убедитесь, что в месте посадки нет стоячей воды, так как переувлажнение василькам не идет на пользу;

хранить семена следует в керамической посуде, просушивать и держать в прохладном темном месте.

Васильки (фото: freepik.com)

Календула

До того как грунт замерзнет и выпадет снег, нужно в земле проделать борозды глубиной 3-5 сантиметров. В них после морозов закладывайте семена календулы, после чего сверху присыпьте смесью земли, компоста и песка.

Советы:

уже весной, как появятся первые всходы, следует проредить посадки, чтобы растениям было легче развиваться и не было тесно;

еще вариант - семена бросать в подобранном месте прямо на уплотненный снег, и мульчировать сверху свежей питательной смесью почвы и перегноя, после чего опять накрыть снегом.

Календула (фото: flickr.com)

Гвоздика китайская

Семена этого многолетнего морозостойкого растения можно высаживать просто в открытый грунт в выбранном месте на разрыхленную почву, причем они даже не требуют глубокой посадки.

Делать это нужно, когда на дворе установится стабильные "легкие минуса". При этом стоит помнить, что если температура воздуха "скачет", растение легко трогается в рост и способно перемерзнуть.

Совет:

следите за тем, чтобы по весне при таянии снега на участке с посадкой вода не задерживалась, так как гвоздика не любит застойную воду.

Гвоздика китайская (фото: flickr.com)

Львиный зев

Мелкие семена этого однолетника следует высаживать в заблаговременно подготовленные неглубокие бороздки с уплотненным грунтом. Без них цветам будет сложно прорасти. Такое растение прекрасно себя чувствует после зимней высадки.

Прорастать растения начинают с наступлением весны.

Совет:

место посадки львиного зева нужно прикрыть сухой землей (небольшое количество), и присыпать снегом.

Львиный зев (фото: freepik.com)

Космея

Этим неприхотливым цветам не страшны колебания температуры и холода, да и специальная обработка им тоже не требуется. Нет необходимости в подготовке почвы заранее. Можно сеять семена и осенью до морозов в слегка рыхлую почву, и в начале зимы в декабре по снегу.

Всходы космеи появятся весной, как установится плюсовая температура.

Совет:

эти цветы не любят большого количества влаги, поэтому для первой высадки следует выбрать ровный участок, чтобы весной талая вода стекала и фильтровалась.

Космея (фото: flickr.com)