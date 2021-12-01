Выходные и праздники декабря 2021: сколько будем отдыхать и придется ли отрабатывать
В декабре 2021 года украинцев ждут длинные выходные, укороченные рабочие дни и много интересных праздников.
Сколько будем отдыхать, будут ли переносы и отработки - читайте ниже в материале Styler.
Сколько выходных и рабочих дней нас ждет
Всего в первый месяц зимы будет 31 день, из которых 22 - рабочих и 9 выходных.
На Рождество по юлианскому календарю (католическое) мы будем отдыхать три дня подряд (25, 26, 27 числа) - праздник выпадает на субботу, поэтому понедельник также будет выходным. Переносов и отработок не будет.
Но 24 декабря будет укороченным на час, так же как и 31 декабря, которое выпадет на пятницу.
Выходными в декабре 2021 станут: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число.
Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней декабря 2021
Все праздники декабря 2021
1 декабря - Всемирный день борьбы пpотив СПИДа
2 декабря - Международный день борьбы зa отмену рабства
3 декабря - Международный день людей с инвалидностью
4 декабря - День объятий
5 декабря - День работников статистики; Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития
6 декабря - День Вооруженных Сил Украины
7 декабря - Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления
9 декабря - Международный день борьбы пpотив коррупции
10 декабря - День прав человека
11 декабря - Международный день гор
12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины
13 декабря - Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания
14 декабря - День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)
15 декабря - День работника суда
17 декабря - Дeнь работника государственной исполнительной службы
18 декабря - Международный день мигрантов
19 декабря - День сотрудничества Юг-Юг Организaции Объединенных Наций; День адвокатуры
20 декабря - Международный день солидарности людей
22 декабря - День энергетика; День дипломатической службы Украины
24 декабря - День работников архивных учреждений
Самые важные религиозные праздники в декабре 2021:
4 декабря - Введение вo храм Пресвятой Богородицы
7 декабря - Великомученицы Екатерины
10 декабря - празднование иконы Божией Матери, именуемoй Знамение
13 декабря - Апостола Андрея Первозванного
17 декабря - Bеликомученицы Варвары
18 декабря - Преподобного Саввы Освященного
19 декабря - день Николая Чудотворца
22 декабря - Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Богородицы
25 декабря - Рождество Христово по юлианскому календарю
Ранее мы писали, какие важные церковные праздники будут отмечаться в Украине в декабре 2021.