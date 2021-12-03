Які квіти краще посіяти на початку зими по снігу: "топ" рослин

Для садівників зимова пора відмінно підійде для посіву деяких квітів, які стануть чудово розвиватися після закладки насіння в грудні, адже сніг в перспективі може надати рослинам більше сили та "загартувати".
Про це передає Ukr.Media.
У перший зимовий місяць при їх посіві має бути чималий замет - товщина снігу у 20-30 сантиметрів. Земля при цьому попередньо розпушена на глибину в багнет лопати. Для цих квітів готуються борозни, які присипаються снігом.
Потрібно класти багато насіння, а зверху прикривати ґрунтом з живильною складовою (наприклад: торф, земля з гноєм), після чого знову присипати снігом. Чекати, коли волошки зійдуть, слід навесні, а цвісти вони будуть через рік.
Поради:
Волошки (фото: freepik.com)
До того як ґрунт замерзне і випаде сніг, потрібно в землі утворити борозни глибиною 3-5 сантиметрів. У них після морозів закладайте насіння календули, після чого зверху присипте сумішшю землі, компосту і піску.
Поради:
Календула (фото: flickr.com)
Насіння цієї багаторічної морозостійкої рослини можна висаджувати просто у відкритий ґрунт в обраному місці на розпушений ґрунт, причому вони навіть не вимагають глибокої посадки.
Робити це потрібно, коли на дворі встановиться стабільні "легкі мінуси". При цьому варто пам'ятати, що якщо температура повітря "скаче", рослина легко починає зростання і здатна перемерзнути.
Порада:
Гвоздика китайська (фото: flickr.com)
Дрібні насіння цього однорічника слід висаджувати в завчасно підготовлені неглибокі борозенки з ущільненим ґрунтом. Без них квітам буде складно прорости. Така рослина прекрасно себе почуває після зимової висадки.
Проростати рослини починають з настанням весни.
Порада:
Левиний зів (фото: freepik.com)
Цим невибагливим квітам не страшні коливання температури і холод, та й спеціальна обробка їм теж не потрібно. Нема потреби в підготовці ґрунту заздалегідь. Можна сіяти насіння і восени до морозів в злегка пухкий ґрунт, і на початку зими в грудні по снігу.
Сходи космеї з'являться навесні, як встановиться плюсова температура.
Порада:
Космея (фото: flickr.com)
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