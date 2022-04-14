Які товари продають в Україні, але прибуток йде в РФ: будьте уважні
Україна вже понад місяць протистоїть військовій агресії Росії. Разом з Україною солідарний майже весь світ і іноземні компанії масово зупиняють свою співпрацю з РФ. Однак на полицях наших супермаркетів досі присутні російські товари.
Самі товари швидше за все виготовляються в Україні, проте кінцевий бенефіціар знаходиться саме в Росії, а значить частина виручених коштів відправляється ворогові.
Частину таких торгових марок опублікували на платформі Опендатабот.
Чай Майський, Лісма, Curtis
Дитяче харчування "Тема" і "Агуша","Засинайко", "Фіксікі", "Некусайка"
Молочні продукти "Чудо", "Простоквашино", "Веселий молочник"
Косметичний бренд Faberlic
Пиво "Жигулі" і "Балтика"
Медичні препарати діоксин і віферон
Продукти "Ермолино"
Суші wok і Євразія
Раптор
"Чистая линия"
Gloria Jeans
Турагентство ТЗОВ "ТТВК"
ТОВ "Брокард-Україна"
Оптова торгівля медикаментами - ТЗОВ "Вента. ЛТД"
Виробництво м'ясних продуктів - ТЗОВ "Єрмак Голд"
Виробництво чаю та кави - ТЗОВ "Орімі Україна" (бренди Greenfield, TESS, Принцеса Нурі)
ТОВ "Житомирський м'ясокомбінат"
Одяг O'stin
Одяг Oodji
Henderson
Respect
Косметика "Черный жемчуг"
Косметика "Рецепты Бабушки Агафьи"
Косметика "Бархатные ручки"
Побутова хімія "Ушастый нянь", Losk и Sarma
Макарони "Макфа"
"Мармеладний кіт"
Як відзначають в Опендатабот, з перших днів в Укрпатент приходять заявки про передачу прав на деякі ТМ (торгові марки) і реєстрацію нових брендів. Цей процес не дуже швидкий і для перереєстрації торгових марок на іншого власника потрібно від 2 до 3 місяців.
Раніше ми писали, які іноземні компанії продовжують працювати у РФ і продають свої товари в Україні.
А також розповідали, які країни, готелі та авіакомпанії продовжують працювати з РФ.