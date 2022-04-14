Які товари продають в Україні, але прибуток йде в РФ: будьте уважні

Україна вже понад місяць протистоїть військовій агресії Росії. Разом з Україною солідарний майже весь світ і іноземні компанії масово зупиняють свою співпрацю з РФ. Однак на полицях наших супермаркетів досі присутні російські товари.

Самі товари швидше за все виготовляються в Україні, проте кінцевий бенефіціар знаходиться саме в Росії, а значить частина виручених коштів відправляється ворогові.