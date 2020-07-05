Какие страны открыты для украинцев и при каких условиях: появилась онлайн карта

Для желающих путешествовать создали интерактивную карту с правилами въезда в разные страны мира
В Украине создали интерактивный ресурс, на котором можно увидеть информацию об особенностях въезда в другие страны мира.
Онлайн карта призвана помочь гражданам, планирующим отправиться в путешествие за границу, узнать о возможных запретах в других государствах и проверить режим транзитного проезда.
Интерактивная карта со странами, которые разрешили въезд граждан Украины, постоянно обновляется и доступна по ссылке tripadvisor.mfa.gov.ua.
В министерстве здравоохранения Украины на Telegram-канале "Коронавирус-инфо" представили инфографику со списком стран, границы которых открыты для украинцев в условиях пандемии COVID-19.
В какие страны могут попасть украинцы в условиях пандемии (фото: t.me/COVID19_Ukraine)
Ранее сообщалось, что ждет украинцев на заграничных курортах и где принимают, и почему Турция стала дешевле Одессы.
Напомним также, что недавно мы писали о том, как вернуть деньги за отмененные рейсы и туры.
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Автор: Владимир Костырин