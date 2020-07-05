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Какие страны открыты для украинцев и при каких условиях: появилась онлайн карта

STYLERЖизнь    05.07.2020 - 07:57
Какие страны открыты для украинцев и при каких условиях: появилась онлайн карта
Какие страны открыты для украинцев в условиях пандемии (иллюстративное фото: flickr.com)

Для желающих путешествовать создали интерактивную карту с правилами въезда в разные страны мира

В Украине создали интерактивный ресурс, на котором можно увидеть информацию об особенностях въезда в другие страны мира.

Онлайн карта призвана помочь гражданам, планирующим отправиться в путешествие за границу, узнать о возможных запретах в других государствах и проверить режим транзитного проезда.

Интерактивная карта со странами, которые разрешили въезд граждан Украины, постоянно обновляется и доступна по ссылке tripadvisor.mfa.gov.ua.

В министерстве здравоохранения Украины на Telegram-канале "Коронавирус-инфо" представили инфографику со списком стран, границы которых открыты для украинцев в условиях пандемии COVID-19.

Куда сейчас могут отправиться украинцы

  • Албания
  • Афганистан
  • Белорусь (при условии прохождения 14 дней самоизоляции)
  • Великобритания (14 дней самоизоляции)
  • Египет
  • Ирак
  • Иран
  • Ирландия (14 дней самоизоляции)
  • Эфиопия (14 дней самоизоляции)
  • Замбия (14 дней самоизоляции)
  • Кения (14 дней самоизоляции)
  • США (если не пребывали в странах Шенгенского соглашения, Британии, Ирландии, Китае, Бразилии, Иране)
  • Северная Македония
  • Сербия
  • Словения (14 дней самоизоляции)
  • Сомали (с ограничениями)
  • Таджикистан (только при получении специального разрешения от правительства)
  • Танзания (при наличии страхового полиса)
  • Турция (при наличии страхового полиса на COVID-19)
  • Тунис
  • Черногория (при наличии негативного результата теста на коронавирус)
  • Южный Судан (при наличии сертификата про тест на коронавирус и прохождения 14-дневной обсервации)

Какие страны открыты для украинцев и при каких условиях: появилась онлайн карта

В какие страны могут попасть украинцы в условиях пандемии (фото: t.me/COVID19_Ukraine)

Ранее сообщалось, что ждет украинцев на заграничных курортах и где принимают, и почему Турция стала дешевле Одессы.

Напомним также, что недавно мы писали о том, как вернуть деньги за отмененные рейсы и туры.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины туризмпутешествия
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