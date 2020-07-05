Які країни відкриті для українців та за яких умов: з'явилася онлайн карта

Які країни відкриті для українців в умовах пандемії (ілюстративне фото: flickr.com)

Для бажаючих подорожувати створили інтерактивну карту з правилами в'їзду в різні країни світу

В Україні створили інтерактивний ресурс, на якому можна побачити інформацію про особливості в'їзду в інші країни світу.

Онлайн карта покликана допомогти громадянам, які планують відправитися в подорож за кордон, дізнатися про можливі заборони в інших державах і перевірити режим транзитного проїзду.

Інтерактивна карта з країнами, які дозволили в'їзд громадян України, які постійно оновлюється і доступна за посиланням tripadvisor.mfa.gov.ua.

У міністерстві охорони здоров'я України на Telegram-каналі "Коронавірус-інфо" представили інфографіку зі списком країн, кордони яких відкриті для українців в умовах пандемії COVID-19.

Куди зараз можуть відправитися українці

Албанія

Афганістан

Білорусь (за умови проходження 14 днів самоізоляції)

Великобританія (14 днів самоізоляції)

Єгипет

Ірак

Іран

Ірландія (14 днів самоізоляції)

Ефіопія (14 днів самоізоляції)

Замбія (14 днів самоізоляції)

Кенія (14 днів самоізоляції)

Південний Судан (за наявності сертифіката про тест на коронавірус і проходження 14-денної обсервації)

Північна Македонія

США (якщо не перебували в країнах Шенгенської угоди, Британії, Ірландії, Китаї, Бразилії, Ірані)

Сербія

Словенія (14 днів самоізоляції)

Сомалі (з обмеженнями)

Таджикистан (тільки при отриманні спеціального дозволу від уряду)

Танзанія (за наявності страхового поліса)

Туреччина (за наявності страхового поліса на COVID-19)

Туніс

Чорногорія (за наявності негативного результату тесту на коронавірус)

До яких країн можуть потрапити українці в умовах пандемії (фото: t.me/COVID19_Ukraine)

Раніше повідомлялося, що чекає українців на закордонних курортах і де приймають, та чому Туреччина стала дешевше за Одесу.

Нагадаємо також, що нещодавно ми писали про те, як повернути гроші за скасовані рейси і тури.

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Автор: Володимир Костирін