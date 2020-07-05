Які країни відкриті для українців та за яких умов: з'явилася онлайн карта

Для бажаючих подорожувати створили інтерактивну карту з правилами в'їзду в різні країни світу
В Україні створили інтерактивний ресурс, на якому можна побачити інформацію про особливості в'їзду в інші країни світу.
Онлайн карта покликана допомогти громадянам, які планують відправитися в подорож за кордон, дізнатися про можливі заборони в інших державах і перевірити режим транзитного проїзду.
Інтерактивна карта з країнами, які дозволили в'їзд громадян України, які постійно оновлюється і доступна за посиланням tripadvisor.mfa.gov.ua.
У міністерстві охорони здоров'я України на Telegram-каналі "Коронавірус-інфо" представили інфографіку зі списком країн, кордони яких відкриті для українців в умовах пандемії COVID-19.
До яких країн можуть потрапити українці в умовах пандемії (фото: t.me/COVID19_Ukraine)
Раніше повідомлялося, що чекає українців на закордонних курортах і де приймають, та чому Туреччина стала дешевше за Одесу.
Нагадаємо також, що нещодавно ми писали про те, як повернути гроші за скасовані рейси і тури.
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Автор: Володимир Костирін