Что ждет украинцев на заграничных курортах и где принимают: Турция стала дешевле Одессы

Куда украинцы могут поехать отдохнуть (Коллаж РБК-Украина)

Туристическая отрасль начала понемногу оживать и украинцы могут отправиться в отпуск за границу

Сезон отпусков в самом разгаре, но карантин внес свои изменения в планы украинцев. Часть туристических фирм начала приходить в себя и работать, но многие пока не запустили полноценную работу. Отчасти – потому что большинство стран для Украины все еще закрыты, отчасти – украинцы из-за вынужденного карантина остались без средств на отпуск и не спешат атаковать туристических агентов.

Куда украинцы могут полететь в отпуск

Турция. С 1 июля Турция начала принимать украинских туристов. Средняя цена путевки выросла на 15-20%. По приезду нужно в аэропорту сдать тест на коронавирус. В отелях нужно соблюдать дистанцию, во время трансферов – надевать маску. Шведский стол есть, но блюда подают официанты. Для детей будут работать аниматоры, но с соблюдением карантинным правил. Бассейны тоже будут работать, но в воде увеличили содержание хлора. Об этом пишет "Апостроф".

Черногория. Условия въезда – ПЦР-тест на коронавирус за 48 часов до вылета. Цены выше, чем в прошлом году.

Северная Македония. Ограничений на въезд нет, но по возвращению в Украину нужно сделать тест на COVID-19 или пройти 14-дневную самоизоляцию.

Египет. ПЦР-тест обязателен, за 72 часа до вылета. Гостиницу заполняются только на 50%, дезинфекция каждый час. Питание будут приносить официанты.

Арабские Эмираты. Украинцев начнут пускать после 7 июля. ПЦР-тест нужен обязательно, за 96 часов до вылета. После возвращения в Украину – 14 дней изоляции.

Хорватия. Украинским туристам понадобится подтверждение брони на жилье. Въехать можно только на автомобиле или автобусе.

Также украинцы могут посещать Сербию, Великобританию, Ирландию, Мексику, Танзанию, Замбию. В Словении обязательным является 14 дней изоляции.

Что говорят в туристических фирмах

Как пишет "КП в Украине", в Киеве работает в лучшем случае одна из пяти турфирм. Особого ажиотажа нет, но сотрудники уже загружены работой с клиентами.

"Сейчас мы на стадии оживления – Египет, Турция и Албания уже готовы принимать наших туристов, и спрос на туры большой. Однако есть и определенные трудности. Европейские страны не спешат открывать границы для украинских туристов, поскольку для ЕС Украина страна, в которой коронавирус активно распространяется. И как долго продлится этот период, сказать сложно. Боюсь, Европа этим летом окажется для наших граждан недоступной", - рассказала сотрудник CoralTravel Лариса Педченко.

Первые рейсы из Украины полетели в Турцию и Египет. Следующими ожидаются полеты в Албанию и Хорватию. Как утверждают туристические менеджеры, Турция в этом году стала более доступной.

"Люди устали и хотят отдыхать. В Турции на сегодня даже немного ниже, чем в Одессе. Одесские предприниматели повели себя очень некорректно по отношению к клиенту и взвинтили цены. В Одессе начало цвести море. Поэтому на Турцию сейчас спрос большой. Бронировала туристов в Турцию в четырехзвездочный отель, на семью из трех взрослых, на неделю вышло 900 евро. По 300 евро с человека", - добавила Педченко.

В Египет украинцы летят не так охотно, так как по возвращению нужно сдавать тест и 14 дней находиться на обсервации. В Египте растет количество инфицированных коронавирусом. В Турции и Албании ситуация более стабильная.

"Если вы полетели отдыхать в Албанию или Турцию, ни там, ни у нас не надо сдавать тест. Если в аэропорту у вас обнаружат температуру, то придется проходить тест и в ожидании результатов сидеть в изоляции. В случае коронавируса лечат на месте. Страховка по COVID-19 уже есть, она все предусматривает", - отметила Педченко.

Она добавила, что в Европу поехать будет очень непросто. Есть спрос на Грецию и Испанию, но пока там не готовы принимать украинских туристов.

Цены, по словам Педченко, не упали, а скорее наоборот – пошли вверх. Цены на отели в среднем выросли на 100 евро по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, ранее мы писали о том, как вернуть деньги за отмененные рейсы и туры.

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Автор: Анна Шиканова