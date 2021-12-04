Какие сны могут предупреждать о неприятностях: пророчат проблемы со здоровьем

Сны человека часто предупреждают об опасностях. Сновидения начали толковать много столетий назад, и некоторые значения остаются актуальными по сегодняшний день.
Какие сны могут предупреждать о неприятностях и болезнях – читайте в материале ниже.
Страшные сны, кошмары, которые заставляют просыпаться в испуге и холодном поту – снятся к проблемам с сердечно-сосудистой системой.
Чаще всего сердечникам снятся погони, преследования, падения с большой высоты.
Тревожные и отрывчатые сны снятся обычно гипертоникам. Это могут быть сны о природных катастрофах, обрушениях домов, где люди или их родные оказываются под завалами.
Также могут сниться военные действия, теракты. Сновидения могут сопровождаться свистом, от которого во сне закладывает уши.
Если человеку снится, что его душат или он оказался в помещении без воздуха, засыпанный землей – это предупреждает о проблеме с легкими или астме.
Иногда астматикам снятся сны о том, что кто-то тяжелый сел им на грудь. Также может присниться лавина.
При заболеваниях печени могут сниться драки или ножевые ранения. При этом во сне человек может увидеть большую потерю крови и даже чувствовать горечь во рту.
Сны о тухлой рыбе, мясе, отравленных овощах или потере зубов из-за еды снятся к проблемам с желудком.
Порой при резком пробуждении человек может довольно долго чувствовать ухудшение самочувствия и тошноту.
Сны о темных лесах или помещениях без окон и выхода – снятся к сильной депрессии.
Если человек во сне ходит по бесконечным туннелям, галереям комнат или лабиринтам – говорит о сложных ситуациях, которые приведут к сильному стрессу.
Собственные похороны, прогулки в полной темноте, самые жуткие кошмары из детства – все это предупреждает о сильных переживаниях и депрессию.
После пробуждения люди обычно долгое время могут страдать от ощущения тревожности и тоски.
Об истощении нервной системы говорят сны с непреодолимыми препятствиями. Перед носом может резко закрываться дверь в нужное место, уезжает последний поезд, последний вагон.
Также могут быть сны с ямой, из которой не получается выбраться даже с помощью других людей.
Напомним, ранее мы писали о том, почему нельзя мыть пол старой футболкой или полотенцем.
А также рассказывали о том, о каких событиях предупреждает рассыпанный сахар в доме.