Які сни можуть попереджати про неприємності: пророкують проблеми зі здоров'ям

Проблеми з серцем

Страшні сни, кошмари, які змушують прокидатися в переляку і холодному поту – сняться до проблем з серцево-судинною системою.

Найчастіше сердечникам сняться погоні, переслідування, падіння з великої висоти.

Проблеми з тиском

Тривожні та уривчасті сни сняться зазвичай гіпертонікам. Це можуть бути сни про природні катастрофи, обвалення будинків, де люди або їх рідні опиняються під завалами.

Також можуть снитися військові дії, теракти. Сновидіння можуть супроводжуватися свистом, від якого уві сні закладає вуха.

Проблеми з легенями

Якщо людині сниться, що його душать або вона опинилася в приміщенні без повітря, засипана землею – це попереджає про проблему з легенями або астму.

Іноді астматикам сняться сни про те, що хтось важкий сів їм на груди. Також може приснитися лавина.

Проблеми зі шлунком

При захворюваннях печінки можуть снитися бійки або ножові поранення. При цьому уві сні людина може побачити велику втрату крові та навіть відчувати гіркоту в роті.

Сни про тухлу рибу, м'ясо, отруєні овочі або втрату зубів через їжу сняться до проблем зі шлунком.

Часом при різкому пробудженні людина може досить довго відчувати погіршення самопочуття і нудоту.

Проблеми з психікою, депресія

Сни про темні ліси або приміщення без вікон і виходу – сняться до сильної депресії.

Якщо людина уві сні ходить по нескінченних тунелях, галереях кімнат або лабіринтах – говорить про складні ситуації, які приведуть до сильного стресу.

Власні похорони, прогулянки в повній темряві, найстрашніші кошмари з дитинства – все це попереджає про сильні переживання і депресію.

Після пробудження люди зазвичай довгий час можуть страждати від відчуття тривожності та туги.

Проблеми з нервовою системою, неврози

Про виснаження нервової системи говорять сни з непереборними перешкодами. Перед носом можуть різко закриватися двері в потрібне місце, їде останній поїзд, останній вагон.

Також можуть бути сни з ямою, з якої не виходить вибратися навіть за допомогою інших людей.