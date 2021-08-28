Какие профессии в Украине самые востребованные: кто оказался на вершине рейтинга

Самыми востребованными в Украине оказались медицинские работники, на второе место попали специалисты по информатике и представители IT-сферы.
Как профессии в Украине самые популярные и востребованные, рассказали в исследовании Research & Branding Group.
Как отмечают исследователи, самые популярные факультеты у студентов в последние годы – юридический, экономический, менеджмент и журналистика. В 2021 году приоритеты немного сместились и на первое место вышла медицинская сфера.
Стоит отметить, что медицинские профессии особо популярны у женщин, а также у жителей южных и восточных областей. В центральной Украине популярностью пользуются специалисты в сфере информатики, связи и IT.
В южных и центральных областях также пользуются спросом военные специальности. А вот жители сел и небольших городков чаще выбирают юридическую деятельность.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие профессии могут полностью исчезнуть в Украине уже к 2030 году.
А также писали о том, в каких сферах в Украине самые высокие зарплаты.