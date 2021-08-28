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Які професії в Україні найбільш потрібні: хто опинився на вершині рейтингу

Автор: Анна Шиканова

Найбільш потрібним в Україні виявилися медичні працівники, на друге місце потрапили фахівці з інформатики та представники IT-сфери.

Як професії в Україні найпопулярніші та потрібні, розповіли в дослідженні Research & Branding Group.

Як відзначають дослідники, найпопулярніші факультети у студентів в останні роки - юридичний, економічний, менеджмент і журналістика. У 2021 році пріоритети трохи змістилися і на перше місце вийшла медична сфера.

Найбільш потрібні професії:

  • медичні професії (43%);
  • Інформатика, зв'язок, ІТ-сфера (36%);
  • військові (27%);
  • юридичні роботи (18%);
  • технічні робітники (17%);
  • сервіс та обслуговування; економічні та технічні інженерні професії (по 15%).

Також в Україні потрібні фахівці в таких сферах:

  • громадського харчування (10%),
  • педагогічні (9%),
  • транспортні (7%),
  • наукові та комунальні (по 6%).
  • спортивні (4%),
  • творчі (2%),
  • пов'язані з видавничою діяльністю та друкарством (1%).

Варто відзначити, що медичні професії особливо популярні у жінок, а також у жителів південних і східних областей. У Центральній Україні популярністю користуються фахівці у сфері інформатики, зв'язку та IT.

У південних і центральних областях також мають попит військові спеціальності. А ось жителі сіл і невеликих містечок частіше вибирають юридичну діяльність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які професії можуть повністю зникнути в Україні вже до 2030 року.

А також писали про те, у яких сферах в Україні найвищі зарплати.

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