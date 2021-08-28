Какие профессии в Украине самые востребованные: кто оказался на вершине рейтинга

Самыми востребованными в Украине оказались медицинские работники, на второе место попали специалисты по информатике и представители IT-сферы.

Как профессии в Украине самые популярные и востребованные, рассказали в исследовании Research & Branding Group.

Как отмечают исследователи, самые популярные факультеты у студентов в последние годы – юридический, экономический, менеджмент и журналистика. В 2021 году приоритеты немного сместились и на первое место вышла медицинская сфера.

Самые востребованные профессии:

медицинские профессии (43%);

информатика, связь, ІТ-сфера (36%);

военные (27%);

юридические работы (18%);

технические рабочие (17%);

сервис и обслуживание; экономические и технические инженерные профессии (по 15%).

Также в Украине нужны специалисты в таких сферах:

общественного питания (10%),

педагогические (9%),

транспортные (7%),

научные и коммунальные (по 6%).

спортивные (4%),

творческие (2%),

связанные с издательской деятельностью и книгопечатанием (1%).

Стоит отметить, что медицинские профессии особо популярны у женщин, а также у жителей южных и восточных областей. В центральной Украине популярностью пользуются специалисты в сфере информатики, связи и IT.

В южных и центральных областях также пользуются спросом военные специальности. А вот жители сел и небольших городков чаще выбирают юридическую деятельность.