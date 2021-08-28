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Какие профессии в Украине самые востребованные: кто оказался на вершине рейтинга

Новина українською →
Суббота 28 августа 2021 16:15
Какие профессии в Украине самые востребованные: кто оказался на вершине рейтинга Названы самые востребованные профессии в УКраине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Самыми востребованными в Украине оказались медицинские работники, на второе место попали специалисты по информатике и представители IT-сферы.

Как профессии в Украине самые популярные и востребованные, рассказали в исследовании Research & Branding Group.

Как отмечают исследователи, самые популярные факультеты у студентов в последние годы – юридический, экономический, менеджмент и журналистика. В 2021 году приоритеты немного сместились и на первое место вышла медицинская сфера.

Самые востребованные профессии:

  • медицинские профессии (43%);
  • информатика, связь, ІТ-сфера (36%);
  • военные (27%);
  • юридические работы (18%);
  • технические рабочие (17%);
  • сервис и обслуживание; экономические и технические инженерные профессии (по 15%).

Также в Украине нужны специалисты в таких сферах:

  • общественного питания (10%),
  • педагогические (9%),
  • транспортные (7%),
  • научные и коммунальные (по 6%).
  • спортивные (4%),
  • творческие (2%),
  • связанные с издательской деятельностью и книгопечатанием (1%).

Стоит отметить, что медицинские профессии особо популярны у женщин, а также у жителей южных и восточных областей. В центральной Украине популярностью пользуются специалисты в сфере информатики, связи и IT.

В южных и центральных областях также пользуются спросом военные специальности. А вот жители сел и небольших городков чаще выбирают юридическую деятельность.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие профессии могут полностью исчезнуть в Украине уже к 2030 году.

А также писали о том, в каких сферах в Украине самые высокие зарплаты.

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