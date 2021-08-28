Які професії в Україні найбільш потрібні: хто опинився на вершині рейтингу

Найбільш потрібним в Україні виявилися медичні працівники, на друге місце потрапили фахівці з інформатики та представники IT-сфери.

Як професії в Україні найпопулярніші та потрібні, розповіли в дослідженні Research & Branding Group.

Як відзначають дослідники, найпопулярніші факультети у студентів в останні роки - юридичний, економічний, менеджмент і журналістика. У 2021 році пріоритети трохи змістилися і на перше місце вийшла медична сфера.

Найбільш потрібні професії:

медичні професії (43%);

Інформатика, зв'язок, ІТ-сфера (36%);

військові (27%);

юридичні роботи (18%);

технічні робітники (17%);

сервіс та обслуговування; економічні та технічні інженерні професії (по 15%).

Також в Україні потрібні фахівці в таких сферах:

громадського харчування (10%),

педагогічні (9%),

транспортні (7%),

наукові та комунальні (по 6%).

спортивні (4%),

творчі (2%),

пов'язані з видавничою діяльністю та друкарством (1%).

Варто відзначити, що медичні професії особливо популярні у жінок, а також у жителів південних і східних областей. У Центральній Україні популярністю користуються фахівці у сфері інформатики, зв'язку та IT.

У південних і центральних областях також мають попит військові спеціальності. А ось жителі сіл і невеликих містечок частіше вибирають юридичну діяльність.