Які професії в Україні найбільш потрібні: хто опинився на вершині рейтингу
Найбільш потрібним в Україні виявилися медичні працівники, на друге місце потрапили фахівці з інформатики та представники IT-сфери.
Як професії в Україні найпопулярніші та потрібні, розповіли в дослідженні Research & Branding Group.
Як відзначають дослідники, найпопулярніші факультети у студентів в останні роки - юридичний, економічний, менеджмент і журналістика. У 2021 році пріоритети трохи змістилися і на перше місце вийшла медична сфера.
Найбільш потрібні професії:
- медичні професії (43%);
- Інформатика, зв'язок, ІТ-сфера (36%);
- військові (27%);
- юридичні роботи (18%);
- технічні робітники (17%);
- сервіс та обслуговування; економічні та технічні інженерні професії (по 15%).
Також в Україні потрібні фахівці в таких сферах:
- громадського харчування (10%),
- педагогічні (9%),
- транспортні (7%),
- наукові та комунальні (по 6%).
- спортивні (4%),
- творчі (2%),
- пов'язані з видавничою діяльністю та друкарством (1%).
Варто відзначити, що медичні професії особливо популярні у жінок, а також у жителів південних і східних областей. У Центральній Україні популярністю користуються фахівці у сфері інформатики, зв'язку та IT.
У південних і центральних областях також мають попит військові спеціальності. А ось жителі сіл і невеликих містечок частіше вибирають юридичну діяльність.
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