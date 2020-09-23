Какие продукты и товары будут дешеветь к концу года: эксперт дал прогноз

Какие продукты и товары будут дешеветь к концу 2020 года (коллаж: РБК-Украина)

Эксперт объяснил, какие категории товаров могут подешеветь к концу года

Некоторые товары будут дешеветь именно к концу года. При этом рассчитывать на снижение стоимости продуктов питания особо не стоит. Такой прогноз дал председатель директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

По мнению эксперта, активно будут дешеветь товары, которые "залежались" у продавцов в течение этого года. Большая часть из них – одежда. Об этом Андрей Кривонос рассказал в эфире канала "Украина 24".

"На ноябрь-декабрь можем ожидать достаточно активные продажи тех товаров, которые оставались в течение года у продавцов. Надо обращать внимание на одежду в этом году существенно. Потому что ее не покупали почти полгода, соответственно, торговцы будут делать все, чтобы избавиться от остатков и покупать коллекции нового времени, коллекции на зиму, на следующий год", — сказал он.

При этом особо рассчитывать на падение цен в продуктовых магазинах не стоит, так как они все время находятся в обороте. Более того, скоропортящиеся продукты и овощи, такие как тепличные помидоры и огурцы будут только расти в цене.

"Понятно, что с продуктами питания нет такого большого изменения (цены - ред.), потому что они постоянно находятся в обороте. Соответственно, компании приспособились, сколько им нужно приобрести, чтобы вовремя продавать", — пояснил он.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как супермаркеты обманывают своих покупателей. Среди них – завышенные цены с целью проведения "акций" и манипуляции с весом.

Также мы писали, что были названы наиболее подорожавшие с начала года продукты.