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Как супермаркеты обманывают украинцев: хитрые уловки магазинов

Четверг 17 сентября 2020 09:24
Как супермаркеты обманывают украинцев: хитрые уловки магазинов
Украинские супермаркеты дурачат людей (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Нардеп рассказал о схемах обмана людей в украинских супермаркетах

Украинские супермаркеты систематически обманывают людей. Ни для кого сейчас не секрет, что в стране существуют дорогие торговые сети и демократичные. Так, в разных маркетах цены на одинаковую продукцию отличаются, иногда в 2,5 раза. Об этом рассказали на видео, опубликованном на YouTube-канале депутата Марьяна Заблоцкого.

В ролике сообщили, что очень часто супермаркеты устраивают "выгодные акции", где делают скидку на определенный продукт, при этом подымая цены на другие товары. Эта уловка тоже всем хорошо знакома.

"Очень много супермаркетов за счет того, что они продают большой ассортимент товаров, часто запутывают потребителей. Причем порой делают это сознательно. Например, вас привлекают акцией на какой-нибудь классный товар. В то же время в разы поднимают цены на другой. И надеются, что, снижая одни цены, они сделают сверхприбыли на другом товаре", – пояснил Заблоцкий.

Нардеп отметил, что манипуляции с весом продуктов являются очень плохой практикой. Так, например, килограмм крупы на развес имеет одну цену, но в пачке его цена гораздо выше, а вес меньше килограмма.

Кстати, цены на продукты могут существенно меняться даже в одном супермаркете в течение дня.

Нардеп отметил, что в будущем в Украине должны подумать о том, как заставить поставщиков не манипулировать с весом продуктов, а супермаркеты делать прозрачные цены.

Как мы ранее писали, врачи рассказали, какую воду нельзя брать с полок магазинов.

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