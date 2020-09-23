Які продукти і товари будуть дешевшати до кінця року: експерт дав прогноз

Які продукти і товари будуть дешевшати до кінця 2020 року (колаж: РБК-Україна)

Експерт пояснив, які категорії товарів можуть подешевшати до кінця року

Деякі товари будуть дешевшати до кінця року. При цьому розраховувати на зниження вартості харчових продуктів особливо не варто. Такий прогноз дав голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос.

На думку експерта, активно будуть дешевшати товари, які "залежалися" у продавців протягом цього року. Велика частина з них – одяг. Про це Андрій Кривонос розповів у ефірі каналу "Україна 24".

"На листопад-грудень можемо очікувати досить активні продажі тих товарів, які залишалися протягом року у продавців. Треба звертати увагу на одяг в цьому році, суттєво. Тому що його не купували майже пів року, відповідно, торговці будуть робити все, щоб позбутися залишків і купувати колекції нового часу, колекції на зиму, на наступний рік", — сказав він.

При цьому особливо розраховувати на падіння цін в продуктових магазинах не варто, через те, що вони весь час перебувають в обороті. Більш того, швидкопсувні продукти та овочі, такі як тепличні помідори й огірки будуть тільки зростати в ціні.

"Зрозуміло, що з харчовими продуктами немає такої великої зміни (ціни - ред.), тому що вони постійно перебувають в обороті. Відповідно, компанії пристосувалися, скільки їм потрібно придбати, щоб вчасно продавати", — пояснив він.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як супермаркети обманюють своїх покупців. Серед них – завищені ціни з метою проведення "акцій" і маніпуляції з вагою.

Також ми писали, що були названі продукти, які найбільш подорожчали з початку року.