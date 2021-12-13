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Какие продукты не стоит хранить в холодильнике: придется потом просто выбросить

Автор: Анна Шиканова

Все продукты питания имеют свои условия хранения. Для некоторых нужна оптимальная температура и сухое помещение, а для других – только холод и темнота.

Какие продукты не стоит убирать в холодильник – читайте в материале ниже.

Макароны

Сухие макароны могут храниться при правильных условиях до 8 лет. Они должны быть тщательно упакованы и запечатаны.

А вот отварные макароны хранить в холодильнике не стоит. Повара рекомендуют готовить блюда из макарон на один раз, особенно с добавлением различных соусов. Такой продукт нельзя хранить в холодильнике более двух суток – они просто теряют свой вкус.

Бобовые

В сухом темном месте бобовые можно хранить долго – до 5 лет. Сейчас нет смысла запасаться бобовыми на несколько лет вперед, тем более, если вы не готовите их часто.

А вот хранить бобовые в приготовленном виде в холодильнике – не лучшая идея. Так они быстро потеряют все свои питательные и вкусовые качества. Но такой продукт можно брать в дорогу – они долго не портятся.

Сушеное мясо

Этому продукту холодильник точно не нужен. Сушеное мясо с древних времен использовали для питания, задолго до появления специальных агрегатов.

Самое главное для сушеного мяса – отсутствие влаги. Если влага попадет в упаковку – то такое мясо очень быстро испортится.

Мед

У натурального меда срока годности фактически нет. И ученые утверждают, что мед можно хранить годами и даже столетиями.

А вот дома стоит баночку с медом держать в темном месте при комнатной температуре. Не стоит ставить мед в холодильник – от этого его вкусовые качества портятся.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали 50 суперполезных продуктов, которые нужно добавить в рацион прямо сейчас.

А также рассказывали о том, почему хлеб и каши очень вредны для пожилых людей.

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