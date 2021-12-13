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Які продукти не варто зберігати в холодильнику: доведеться потім просто викинути

Автор: Анна Шиканова

Всі харчові продукти мають свої умови зберігання. Для деяких потрібна оптимальна температура і сухе приміщення, а для інших – тільки холод і темрява.

Які продукти не варто прибирати в холодильник – читайте в матеріалі нижче.

Макарони

Сухі макарони можуть зберігатися при правильних умовах до 8 років. Вони повинні бути ретельно упаковані та запечатані.

А ось відварені макарони зберігати в холодильнику не варто. Кухарі рекомендують готувати страви з макаронів на один раз, особливо з додаванням різних соусів.

Такий продукт не можна зберігати в холодильнику понад дві доби - вони просто втрачають свій смак.

Бобові

У сухому темному місці бобові можна зберігати довго - до 5 років. Зараз немає сенсу запасатися бобовими на кілька років вперед, тим більше якщо ви не готуєте їх часто.

А ось зберігати бобові в приготованому вигляді в холодильнику - не найкраща ідея. Так вони швидко втратять всі свої поживні та смакові якості. Але такий продукт можна брати в дорогу - вони довго не псуються.

Сушене м'ясо

Цьому продукту холодильник точно не потрібен. Сушене м'ясо з давніх часів використовували для харчування, задовго до появи спеціальних агрегатів.

Найголовніше для сушеного м'яса - відсутність вологи. Якщо волога потрапить в упаковку-то таке м'ясо дуже швидко зіпсується.

Мед

У натурального меду терміну придатності фактично немає. І вчені стверджують, що мед можна зберігати роками та навіть століттями.

А ось вдома варто баночку з медом тримати в темному місці при кімнатній температурі. Не варто ставити мед в холодильник - від цього його смакові якості псуються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали 50 суперкорисних продуктів, які потрібно додати в раціон прямо зараз.

А також розповідали про те, чому хліб і каші дуже шкідливі для літніх людей.

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