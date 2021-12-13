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50 суперполезных продуктов, которые надо добавить в свой рацион прямо сейчас

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Понедельник 13 декабря 2021 19:20
50 суперполезных продуктов, которые надо добавить в свой рацион прямо сейчас Диетолог назвал 50 суперполезных продуктов для укрепления здоровья (фото: Freepik)
Автор: Дмитрий Войналович

Многие продукты питания являются не только полезными, но и вкусными. Наполняя свою тарелку фруктами, овощами, качественными белками и другими вкусностями, вы получите "красочные блюда", за которые ваш организм скажет вам "спасибо".

Это подчеркивает известный диетолог Крис Гуннарс, который составил для авторитетного сайта Healthline топ-50 суперполезных продуктов, которые стоит добавить в свой рацион прямо сегодня.

Заметим, что многие из перечисленных ниже продуктов не только являются превосходными перекусами, но также богаты витаминами и антиоксидантами. Некоторые из них могут даже способствовать похудению.

Так что не бойтесь попробовать что-то новое!

Фрукты и ягоды

Фрукты и ягоды являются одними из самых популярных в мире продуктов здорового питания.

Эти сладкие, питательные продукты очень легко включить в свой рацион, поскольку они почти не требуют приготовления. Среди самых полезных:

  • яблоки
  • авокадо
  • бананы
  • черника
  • апельсины
  • клубника

Также следует обратить внимание на вишни, виноград, грейпфрут, киви, лимон, манго, дыню, оливки, персики, груши, ананас, сливы и малину.

50 суперполезных продуктов, которые надо добавить в свой рацион прямо сейчас

Фрукты очень полезны (фото: Pexels)

Яйца

Яйца являются одними из самых питательных продуктов на планете.

"Раньше их демонизировали из-за высокого содержания холестерина, но новые исследования показывают, что они абсолютно безопасны и полезны", - говорит диетолог.

Мясо

Нежирная говядина является одним из лучших существующих источников белка и богата высокой биодоступностью железа.

Куриная грудка тоже имеет чрезвычайно высокое содержание белка и при этом содержит малое количество жира и калорий.

А еще баранина.

"Ягнят обычно кормят травой, а их мясо, как правило, содержит много омега-3 жирных кислот", - объясняет диетолог.

Орехи и семена

Несмотря на высокое содержание жира и калорий, эти продукты могут помочь вам похудеть. Обратите особое внимание на:

  • миндаль
  • семена чиа
  • кокос
  • орех макадамия
  • грецкие орехи

Овощи

Овощи являются одним из самых концентрированных источников питательных веществ в мире.

А лучше всего ежедневно есть много разных видов овощей.

  • спаржа
  • болгарский перец
  • брокколи
  • морковь
  • цветная капуста
  • огурец
  • чеснок
  • капуста
  • лук
  • помидоры

Среди прочих стоит отметить еще артишоки, брюссельскую капусту, сельдерей, баклажаны, лук-порей, листья салата, грибы, редис, кабачки, мангольд, репа и цукини.

50 суперполезных продуктов, которые надо добавить в свой рацион прямо сейчас

Овощи - концентрированный источник питательных веществ (фото: Pexels)

Рыба и морепродукты

Рыба и другие морепродукты особенно богаты омега-3 жирными кислотами и йодом - двумя питательными веществами, которых не хватает большинству людей.

"Исследования показывают, что люди, которые потребляют большее количество морепродуктов, особенно рыбы, живут дольше и имеют меньший риск многих заболеваний, включая болезни сердца, деменцию и депрессию", - утверждает эксперт.

Самые полезные продукты в этой категории это:

  • лосось
  • сардины
  • моллюски
  • креветки
  • форель
  • тунец

Однако вам следует убедиться, что покупаете сорта рыбы или морепродуктов с низким содержанием ртути.

Крупа и зерна

Несмотря на то, что зерновые подвергаются критике со стороны многих диетологов, некоторые виды очень полезны.

Однако имейте в виду, что они содержат относительно много углеводов, поэтому их не рекомендуют употреблять во время низкоуглеводной диеты для похудения.

Гуннарс советует включить в рацион бурый рис, овес и киноа.

Хлеб

Для тех, кто пытается придерживаться диеты, найти здоровый хлеб может быть чрезвычайно сложно.

Несмотря на это, варианты есть: бездрожжевой хлеб Иезекииля, изготовленный из органических пророщенных цельных зерен, а также нескольких бобовых, и домашний низкоуглеводный хлеб.

Бобовые

Бобовые - еще одна группа продуктов, которая была несправедливо "демонизирована".

Да, бобовые действительно содержат антипитательные вещества, которые могут препятствовать пищеварению и всасыванию питательных веществ, но их легко можно устранить путем замачивания и надлежащей подготовки.

Поэтому бобовые, а особенно стручковая и обычная фасоль, чечевица и арахис является прекрасным источником белка растительного происхождения.

Молочка

Здоровым источником различных важных витаминов для человека являются сыр (один кусочек может содержать примерно такое же количество питательных веществ, как и целая чашка молока!), цельное молоко и йогурт без наполнителей.

50 суперполезных продуктов, которые надо добавить в свой рацион прямо сейчас

Молочные продукты обогащены полезными веществами (фото: Pexels)

Жиры и масла

В этой категории стоит обратить особое внимание на сливочное масло, кокосовое масло и оливковое масло первого отжима.

Кроме того, Гуннарс советует не отказываться от картофеля (вареный картофель, кстати, наиболее сытное блюдо в мире) и батата.

А замыкают топ-50 самых полезных продуктов яблочный уксус и черный шоколад. Первый снижает уровень сахара в крови, а второй - один из самых мощных источников антиоксидантов на планете.

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