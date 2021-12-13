50 суперполезных продуктов, которые надо добавить в свой рацион прямо сейчас

Многие продукты питания являются не только полезными, но и вкусными. Наполняя свою тарелку фруктами, овощами, качественными белками и другими вкусностями, вы получите "красочные блюда", за которые ваш организм скажет вам "спасибо".

Это подчеркивает известный диетолог Крис Гуннарс, который составил для авторитетного сайта Healthline топ-50 суперполезных продуктов , которые стоит добавить в свой рацион прямо сегодня.

Заметим, что многие из перечисленных ниже продуктов не только являются превосходными перекусами, но также богаты витаминами и антиоксидантами. Некоторые из них могут даже способствовать похудению.

Так что не бойтесь попробовать что-то новое!

Фрукты и ягоды

Фрукты и ягоды являются одними из самых популярных в мире продуктов здорового питания.

Эти сладкие, питательные продукты очень легко включить в свой рацион, поскольку они почти не требуют приготовления. Среди самых полезных:

яблоки

авокадо

бананы

черника

апельсины

клубника

Также следует обратить внимание на вишни, виноград, грейпфрут, киви, лимон, манго, дыню, оливки, персики, груши, ананас, сливы и малину.

Фрукты очень полезны (фото: Pexels)

Яйца

Яйца являются одними из самых питательных продуктов на планете.

"Раньше их демонизировали из-за высокого содержания холестерина, но новые исследования показывают, что они абсолютно безопасны и полезны", - говорит диетолог.

Мясо

Нежирная говядина является одним из лучших существующих источников белка и богата высокой биодоступностью железа.

Куриная грудка тоже имеет чрезвычайно высокое содержание белка и при этом содержит малое количество жира и калорий.

А еще баранина.

"Ягнят обычно кормят травой, а их мясо, как правило, содержит много омега-3 жирных кислот", - объясняет диетолог.

Орехи и семена

Несмотря на высокое содержание жира и калорий, эти продукты могут помочь вам похудеть. Обратите особое внимание на:

миндаль

семена чиа

кокос

орех макадамия

грецкие орехи

Овощи

Овощи являются одним из самых концентрированных источников питательных веществ в мире.

А лучше всего ежедневно есть много разных видов овощей.

спаржа

болгарский перец

брокколи

морковь

цветная капуста

огурец

чеснок

капуста

лук

помидоры

Среди прочих стоит отметить еще артишоки, брюссельскую капусту, сельдерей, баклажаны, лук-порей, листья салата, грибы, редис, кабачки, мангольд, репа и цукини.

Овощи - концентрированный источник питательных веществ (фото: Pexels)

Рыба и морепродукты

Рыба и другие морепродукты особенно богаты омега-3 жирными кислотами и йодом - двумя питательными веществами, которых не хватает большинству людей.

"Исследования показывают, что люди, которые потребляют большее количество морепродуктов, особенно рыбы, живут дольше и имеют меньший риск многих заболеваний, включая болезни сердца, деменцию и депрессию", - утверждает эксперт.

Самые полезные продукты в этой категории это:

лосось

сардины

моллюски

креветки

форель

тунец

Однако вам следует убедиться, что покупаете сорта рыбы или морепродуктов с низким содержанием ртути.

Крупа и зерна

Несмотря на то, что зерновые подвергаются критике со стороны многих диетологов, некоторые виды очень полезны.

Однако имейте в виду, что они содержат относительно много углеводов, поэтому их не рекомендуют употреблять во время низкоуглеводной диеты для похудения.

Гуннарс советует включить в рацион бурый рис, овес и киноа.

Хлеб

Для тех, кто пытается придерживаться диеты, найти здоровый хлеб может быть чрезвычайно сложно.

Несмотря на это, варианты есть: бездрожжевой хлеб Иезекииля, изготовленный из органических пророщенных цельных зерен, а также нескольких бобовых, и домашний низкоуглеводный хлеб.

Бобовые

Бобовые - еще одна группа продуктов, которая была несправедливо "демонизирована".

Да, бобовые действительно содержат антипитательные вещества, которые могут препятствовать пищеварению и всасыванию питательных веществ, но их легко можно устранить путем замачивания и надлежащей подготовки.

Поэтому бобовые, а особенно стручковая и обычная фасоль, чечевица и арахис является прекрасным источником белка растительного происхождения.

Молочка

Здоровым источником различных важных витаминов для человека являются сыр (один кусочек может содержать примерно такое же количество питательных веществ, как и целая чашка молока!), цельное молоко и йогурт без наполнителей.

Молочные продукты обогащены полезными веществами (фото: Pexels)

Жиры и масла

В этой категории стоит обратить особое внимание на сливочное масло, кокосовое масло и оливковое масло первого отжима.

Кроме того, Гуннарс советует не отказываться от картофеля (вареный картофель, кстати, наиболее сытное блюдо в мире) и батата.

А замыкают топ-50 самых полезных продуктов яблочный уксус и черный шоколад. Первый снижает уровень сахара в крови, а второй - один из самых мощных источников антиоксидантов на планете.