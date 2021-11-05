Какие продукты помогут выздороветь при коронавирусе и простудах: держите список

Какие продукты помогут выздороветь

Хрен

Этот продукт является главным при любом инфекционном заболевании. Он поможет справиться с гайморитом и кашлем получше любых лекарств.

Масло из семян черного тмина

Это масло имеет отхаркивающий эффект и помогает расширению бронхов при заболеваниях верхних дыхательных путей. Единственное противопоказание – первый триместр беременности.

Гранатовый сок

Этот сок является уникальным суперфудом, так как он насыщает организм питательными веществами и станет прекрасным лекарством от инфекций.

Куркума

В этой специи есть противовирусное и антибактериальное свойство. Куркума еще и помогает разжижать кровь. При употреблении куркумы будьте осторожны – она вступает в реакцию со многими другими продуктами и препаратами.

Исландский мох

Пастилки и леденцы с исландским мхом – отличное средство от болей в горле и кашля. Его считают растительным антибиотиком, который эффективен при легочных заболеваниях.

Лечебные травы

Таволга, малина, лавр, ромашка – набор трав можно использовать для заваривания ароматного и полезного чая. Он помогает восстановить силы и энергию, а также насытит организм необходимыми полезными веществами.

Что еще может помочь

Магний

Это необходимый компонент для функционирования организма, особенно в период заболевания и ослабления иммунитета. А еще он помогает защитить нервную систему. Суточная доза магния – 600 миллиграмм.

Лецитин

Этот фосфолипид, который участвует в образовании мембран нервных клеток и клеток головного мозга. Он помогает в формировании легочной ткани, особенно после повреждений. Препарат помогает быстро залечить пораженные участки и ускорит выздоровление.

Дигидрокваерцетин

Подкласс флавоновлов, который повышает устойчивость к инфекциям и вирусам.

Важно! Все дополнительные препараты нужно принимать только после консультации с врачом.