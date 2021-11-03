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Ученые обнаружили новое мощное антитело, которое уменьшает тяжесть течения коронавируса

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Среда 03 ноября 2021 21:31
Ученые обнаружили новое мощное антитело, которое уменьшает тяжесть течения коронавируса Ученые нашли новое антитело против коронавируса (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

В США ученые провели исследование, которое выявило антитело, способное предотвращать тяжелое течение коронавирусного заболевания. В частности, данное открытие в будущем может позволить высокоэффективно противостоять различным типам вируса.

Об этом говорится на сайте Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Что показало исследование

По словам доктора Бартона Хейнса, открытие нового антитела может стать эффективным средством в борьбе, как с текущей эпидемией, так и против возможных будущих инфекционных заболеваний.

В частности, ученые сравнили результаты анализа пациента, инфицированного SARS-CoV-1, который вызвал вспышку коронавирус в начале 2000-х годов, и текущего пациента с COVID-19. Наконец они обнаружили более 1700 антител, которые выработал организм в борьбе с инфекцией. Отмечается, что часть оставались неизменными.

Кроме того, из 1700 антител от этих двух человек исследователи из Дюкского университета обнаружили 50 антител, которые имели способность связываться как с вирусом SARS-CoV-1, так и с SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

"Дальнейший анализ показал, что одно из этих антител было особенно сильным - способным связываться с множеством коронавирусов животных в дополнение к двум патогенам, заражающих человека", - говорится в исследовании ученых.

Поэтому специалисты уверены, что это антитело может блокировать инфекции или минимизировать возникновение многочисленных мутаций и вариаций вируса.

Впоследствии ученые проверили эффективность этого антитела на мышах. В результате оказалось, что после инфицирования антитело уменьшало тяжелые симптомы по сравнению с животными, которым не вводили антитело.

Ученые заявили, что исследованное антитело можно использовать для предотвращения возможных инфекций SARS-CoV-3 или SARS-CoV-4.

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