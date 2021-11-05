Які продукти допоможуть одужати при коронавірусі і застудах: тримайте список

Легкі форми коронавірусу або звичайна застуда найчастіше не потребують застосування додаткових лікарських засобів. Медики рекомендують більше відпочивати, вживати рідину у великих кількостях і вітаміни. Однак є продукти, які допоможуть полегшити стан і прискорити одужання.
Як ще можна допомогти організму під час коронавірусу або застуди, розповіли в матеріалі "24 канал".
Хрін
Цей продукт є головним при будь-якому інфекційному захворюванні. Він допоможе впоратися з гайморитом і кашлем краще будь-яких ліків.
Масло з насіння чорного кмину
Це масло має відхаркувальний ефект і допомагає розширенню бронхів при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Єдине протипоказання - перший триместр вагітності.
Гранатовий сік
Цей сік є унікальним суперфудом, через те, що він насичує організм поживними речовинами та стане прекрасним ліками проти інфекцій.
Куркума
У цій спеції є противірусна та антибактеріальна властивість. Куркума ще й допомагає розріджувати кров. При вживанні куркуми будьте обережні - вона вступає в реакцію з багатьма іншими продуктами та препаратами.
Ісландський мох
Пастилки та льодяники з ісландським мохом – відмінний засіб від болю в горлі та кашлю. Його вважають рослинним антибіотиком, який ефективний при легеневих захворюваннях.
Лікувальні трави
Таволга, малина, лавр, ромашка – набір трав можна використовувати для заварювання ароматного і корисного чаю. Він допомагає відновити сили та енергію, а також наситить організм необхідними корисними речовинами.
Магній
Це необхідний компонент для функціонування організму, особливо в період захворювання та ослаблення імунітету. А ще він допомагає захистити нервову систему. Добова доза магнію - 600 міліграмів.
Лецитин
Цей фосфоліпід, який бере участь в утворенні мембран нервових клітин і клітин головного мозку. Він допомагає у формуванні легеневої тканини, особливо після пошкоджень. Препарат допомагає швидко залікувати уражені ділянки та прискорить одужання.
Дигидрокваерцетин
Підклас флавонів, який підвищує стійкість до інфекцій і вірусів.
Важливо! Всі додаткові препарати потрібно приймати тільки після консультації з лікарем.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили нове потужне антитіло, яке зменшує тяжкість перебігу коронавірусу.
А також розповідали про те, яке харчування при COVID-19 допомагає поліпшити самопочуття.