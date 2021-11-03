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Как питаться во время COVID-19: эта еда может улучшить самочувствие

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Среда 03 ноября 2021 09:05
Как питаться во время COVID-19: эта еда может улучшить самочувствие Что есть во время коронавируса (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Человек, который заболел коронавирусом может испытывать слабость и многие другие симптомы. Однако, улучшить самочувствие и течение заболевания можно с помощью нескольких продуктов питания.

Об этом пишет Eating Well.

Также эти советы можно использовать при ОРВИ и простуде.

Что есть во время коронавируса

Во-первых, это нужно соблюдать все рекомендации врача. Также важно знать, что все рекомендации являются общими, поэтому вы можете выбрать только те продукты и напитки, которые вам нравятся.

Водный баланс

Если во время заболевания у вас есть лихорадка, или диарея, то этот совет для вас является необходимым. В частности, эти симптомы приводят к обезвоживанию, поэтому необходимо поддерживать баланс жидкостей в организме, для этого добавьте в рацион:

  • воду;
  • чай с медом;
  • бульон;
  • сок.

Как питаться во время COVID-19: эта еда может улучшить самочувствиеВодный баланс при коронавирусе очень важен (freepik)

Отмечается, что чай наполнит организм водой, а мед успокоит кашель. А натуральный сок поможет поддержать водный баланс и насытит полезными витаминами.

Калории во время коронавируса

Во время коронавируса или простуды организму требуется много энергии, чтобы эффективно бороться с этим заболеванием. Поэтому организм черпает силы преимущественно из пищи, поэтому важно позаботиться о сбалансированном рационе.

Если вы хотите заменить натуральные витамины из продуктов на добавки, обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно доз и срока употребления.

Какие продукты нужно исключить

Прежде всего нужно отказаться от алкоголя. Ведь он обезвоживает, подавляет иммунную систему, мешая ей бороться с вирусом, и приводит к тошноте. Также нужно исключить крекеры и другие хрустики, острую и кислую пищу (лимон, уксус), ведь они могут раздражать горло.

Как питаться во время COVID-19: эта еда может улучшить самочувствиеПри коронавирусе нельзя употреблять алкоголь (freepik)

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