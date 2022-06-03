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Які продукти потрібно обов'язково їсти в червні: тримайте список для походу на ринок

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П'ятниця 03 червня 2022 15:57
Які продукти потрібно обов'язково їсти в червні: тримайте список для походу на ринок Фото: які овочі та фрукти потрібно обов'язково купувати в червні (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

У червні на ринках і в супермаркетах з'являється багато сезонних овочів і фруктів. Закупівля таких продуктів допоможе заощадити кошти та підживить організм необхідними вітамінами.

Які сезонні продукти обов'язково потрібно купувати в червні - читайте в матеріалі нижче.

Молода картопля

Її можна варити, запікати та обсмажувати. І цей овоч дуже корисний, бо в ньому містяться вітаміни А, В1, В2, В5, В6, С, Е, К і фолієва кислота. Така картопля можна комбінувати з іншими овочами або використовувати як гарнір.

Зелень

У червні на ринку дуже багато кропу, петрушки, зеленої цибулі, всі види салат, базилік, кінза, м'ята і щавель. Зелень прекрасно поєднується з усіма стравами, а особливо корисно на початку літа їсти свіжі салати - це просто скриня з вітамінами. А з щавлю можна зробити відмінний зелений борщ.

Полуниця, малина і суниця

Ранні ягоди дуже важливі для імунітету. Сезон у них невеликий, тому запасатися вітамінами потрібно в червні. І не забудьте заморозити або законсервувати пару баночок на зиму.

Морква і буряк

Вже до середини червня на ринках з'являться молода морква і буряк. Кількість вітамінів в цих овочах - величезна. Молоду солодку моркву можна навіть їсти сирої або робити з неї салат. А буряк відмінно підійде для свіжого літнього супу.

Цвітна капуста

Ця капуста низькокалорійна і містить величезну кількість корисних речовин: мінеральні солі, амінокислоти, вітаміни групи B, С, РР, Н, А ще кальцій, натрій, фосфор, залізо, магній, калій, фолієва кислота.

Цвітну капусту можна варити, тушкувати, смажити та запікати. Використовувати як гарнір, додавати в салат або їсти як окрему страву.

Редис

У редисці є калій, кальцій, фосфор, магній, залізо, вітаміни групи B, С і РР. А ще рибофлавін, тіамін і нікотинова кислота. Редис має жовчогінні, протинабрякові якості, покращує роботу серцево-судинної системи та шкіри. Використовують редис в основному в салатах.

Свіжий зелений горошок

Відмінне сечогінний засіб, який допомагає зняти біль в шлунку. Запобігає появі онкології, інфаркту і гіпертонії. В горошку є вітаміни А, В, С, РР, білок і клітковина. А ще він низькокалорійний і швидко готується. З нього роблять пюре, супи, додають сирим в салати та м'ясні страви.

Кабачок

Один з найлегших літніх овочів, а в сезон - ще й найдешевших. А кабачки - відмінне джерело антиоксидантів. Їх можна запікати, додавати до інших овочів, консервувати або ж робити з них прекрасну ікру.

Патисон

Якщо вам на ринку попадуться патисони - беріть обов'язково, оскільки в цьому овочі є калій, кальцій, фосфор, залізо, мідь, цинк, вітаміни групи B і Е.цей овоч дієтичний, він покращує обмін речовин, знижує ризик проблем з серцево-судинною системою, нирками та печінкою.

До речі, фахівці рекомендують бути обережніше з молодою капустою - її можна їсти не всім.

А ще ми розповідали, які протипоказання можуть бути у сезонної зелені - кропу, петрушки, шпинату і цибулі.

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