Эти продукты крадут энергию и силы: исключите их из ежедневного рациона

Белый хлеб, макароны и рис

В этих продуктах содержатся обработанные зерна и зачастую от них вреда больше, чем пользы. При обработке внешний слой зерна, в котором есть волокна, удаляется и от этого клетчатки в таких продуктах меньше. Они перевариваются и усваиваются быстрее, чем цельные. И способны вызвать повышение уровня сахара в крови и уровня инсулина – а это ведет к снижению энергии.

Сухие завтраки, йогурты и продукты с сахаром

Молочные продукты почти все содержат сахар. Это касается и сухих завтраков. Считается, что сухой завтрак с йогуртом – отличный завтрак, но это не так. Оба продукта содержат сахар и это приведет к резкому повышению сахара и инсулина в крови, что приведет сначала к подъему энергии, а потом к резкому спаду.

Алкоголь

Спиртные напитки обладают расслабляющим действием и люди неоднократно заявляли, что небольшая доза алкоголя за ужином помогает легко уснуть. Однако алкоголь может снизить качество сна и его продолжительность, что негативно скажется на качестве отдыха в целом.

Энергетические напитки

Такие напитки дают кратковременный заряд энергии и могут повысить концентрацию и память примерно на 42%. Также они убирают сонливость и добавляют бодрости. Однако в таких напитках содержится большое количество кофеина и сахара. В одной баночке – 52 г сахара (10 чайных ложек). Это приводит к повышению сахара и инсулина в крови и соответственно, сначала к резкому подъему энергии, а потом спаду.

Жареная еда и фаст-фуд

В таких продуктах содержится огромное количество жиров и низкое содержание клетчатки – эти два фактора замедляют пищеварение. А вместе с ним замедляется скорость поступления питательных веществ, которые повышают энергию.

Кроме того, в фаст-фуде и жирных продуктах почти не содержатся витамины, минералы и другие питательные вещества. Обычно после такой еды хочется отдохнуть, а не заняться каким-то делом.

Низкокалорийные продукты

Такие продукты люди выбирают для перекусов и считают, что это более здоровый выбор и не будет последствий в виде лишнего веса. Однако недостаток калорий тоже имеет последствия. Если организму не будет хватать калорий – то ощущение усталости неизбежно.