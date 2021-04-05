Названа главная опасность чая: в каком виде нельзя употреблять напиток

Ученые предупредили об опасности чая, который не стоит употреблять в горячем виде, а именно, если температура превышает 60 градусов по Цельсию. Частое употребление напитка может спровоцировать онкологическое заболевание.

Об этом пишет pledgetimes .

Согласно выводам турецких ученых, которые наблюдали за 50 тысячами любителей горячего напитка из Турции, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, при регулярном употреблении, повышается риск развития рака пищевода.

А если сочетать горячий чай с холодными продуктами, в пищеводе могут появляться язвы и развиваться гастрит, что также способствует развитию злокачественных новообразований.

Ученые напомнили, что в основном к развитию рака пищевода приводит генетическая предрасположенность.

Тем не менее, горячий чай может стать триггером для того, чтобы процесс стал развиваться.

К триггерным факторам также исследователи отнесли курение и употребление алкоголя.

Отметим, что в 2019 специалисты Американского онкологического общества заявили, что ежедневное употребление горячего чая повышает риск возникновения рака пищевода на 90%. Для этого достаточно употреблять 700 миллилитров разогретого до 60 градусов чая в день.