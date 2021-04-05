ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Названа главная опасность чая: в каком виде нельзя употреблять напиток

Новина українською → Понедельник 05 апреля 2021 20:56
Названа главная опасность чая: в каком виде нельзя употреблять напиток Фото: Чай может быть опасен для здоровья (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые предупредили об опасности чая, который не стоит употреблять в горячем виде, а именно, если температура превышает 60 градусов по Цельсию. Частое употребление напитка может спровоцировать онкологическое заболевание.

Об этом пишет pledgetimes.

Согласно выводам турецких ученых, которые наблюдали за 50 тысячами любителей горячего напитка из Турции, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, при регулярном употреблении, повышается риск развития рака пищевода.

А если сочетать горячий чай с холодными продуктами, в пищеводе могут появляться язвы и развиваться гастрит, что также способствует развитию злокачественных новообразований.

Ученые напомнили, что в основном к развитию рака пищевода приводит генетическая предрасположенность.

Тем не менее, горячий чай может стать триггером для того, чтобы процесс стал развиваться.

К триггерным факторам также исследователи отнесли курение и употребление алкоголя.

Отметим, что в 2019 специалисты Американского онкологического общества заявили, что ежедневное употребление горячего чая повышает риск возникновения рака пищевода на 90%. Для этого достаточно употреблять 700 миллилитров разогретого до 60 градусов чая в день.

Ранее ученые рассказали, какие продукты нельзя запивать кофе, так как последствия могут быть непредсказуемыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь чай
LITE
Украину затянет холодами со снегопадами, а морозы местами до -8 градусов
Украину затянет холодами со снегопадами, а морозы местами до -8 градусов