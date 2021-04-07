Ці продукти крадуть енергію і сили: виключіть їх з щоденного раціону

Білий хліб, макарони та рис

У цих продуктах містяться оброблені зерна і часто від них більше шкоди, ніж користі. При обробці зовнішній шар зерна, в якому є волокна, видаляється і від цього клітковини в таких продуктах менше. Вони перетравлюються і засвоюються швидше, ніж цільні. І здатні викликати підвищення рівня цукру в крові та рівня інсуліну – а це веде до зниження енергії.

Сухі сніданки, йогурти та продукти з цукром

Молочні продукти майже всі містять цукор. Це стосується і сухих сніданків. Вважається, що сухий сніданок з йогуртом – відмінний сніданок, але це не так. Обидва продукти містять цукор і це призведе до різкого підвищення цукру та інсуліну в крові, що призведе спочатку до підйому енергії, а потім до різкого спаду.

Алкоголь

Спиртні напої мають розслаблюючу дію і люди неодноразово заявляли, що невелика доза алкоголю за вечерею допомагає легко заснути. Однак алкоголь може знизити якість сну і його тривалість, що негативно позначиться на якості відпочинку в цілому.

Енергетичні напої

Такі напої дають короткочасний заряд енергії та можуть підвищити концентрацію і пам'ять приблизно на 42%. Також вони прибирають сонливість і додають бадьорості. Однак у таких напоях міститься велика кількість кофеїну і цукру. У одній баночці – 52 г цукру (10 чайних ложок). Це призводить до підвищення цукру та інсуліну в крові та відповідно, спочатку до різкого підйому енергії, а потім спаду.

Смажена їжа і фаст-фуд

В таких продуктах міститься величезна кількість жирів і низький вміст клітковини – ці два фактори уповільнюють травлення. А разом з ним сповільнюється швидкість надходження поживних речовин, які підвищують енергію.

Крім того, у фаст-фуді та жирних продуктах майже не містяться вітаміни, мінерали та інші поживні речовини. Зазвичай після такої їжі хочеться відпочити, а не зайнятися якоюсь справою.

Низькокалорійні продукти

Такі продукти люди вибирають для перекусів і вважають, що це більш здоровий вибір і не буде наслідків у вигляді зайвої ваги. Однак недолік калорій теж має наслідки. Якщо організму не вистачатиме калорій – те відчуття втоми неминуче.