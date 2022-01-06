Какие признаки говорят о том, что ваши духи подделка: определить можно очень быстро

Запах может отличаться от предыдущего

Так бывает довольно часто и это не всегда говорит о том, что вам в руки попал фальсификат.

Производитель не всегда может купить абсолютно одинаковые ингредиенты, поэтому коллекция 2020 года будет отличаться от идентичной коллекции 2021 года.

Также запах может меняться, если компания-производитель не удовлетворена продажами предыдущей партии.

Они выпускают духи в точно такой же упаковке и с таким же названием, но вот сам аромат может быть сделан по улучшенной формуле.

Также аромат может меняться, если какие-то ингредиенты попали под запрет и их вынуждены были заменить при производстве.

Как определить подделку

Самое главное – никогда не покупайте духи с рук или в магазинах, которые предлагают цену во много раз ниже реальной стоимости.

Сетевые магазины косметики могут опускать цены и предлагать акции, так как у них есть скидки на объем закупок, и они работают за счет большого товарооборота. У небольших магазинов таких возможностей нет.

Обратите внимание на упаковку. Чаще всего фальсификат можно увидеть сразу. Название бренда должно быть написано без ошибок, товар должен быть в слюдяной упаковке, буквы должны быть хорошо пропечатаны.

Если указана неправильно страна-производитель, крышка флакона неплотно закрывается, этикетка приклеена неровно, а трубочка во флаконе слишком длинная – у вас в руках подделка.

Многие компании стали производить для своих духов специальные магнитные крышечки. Если на флаконе она не магнитится, то это говорит о подделке. Узнайте, есть ли такие крышечки у ваших любимых брендов.

Определить подделку по запаху могут только профессионалы, а отличие от привычного аромата еще не говорит о фальсификате. Но есть четкие признаки, по которым подделку можно обнаружить.