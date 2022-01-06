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Які ознаки говорять про те, що ваші парфуми підробка: визначити можна дуже швидко

Автор: Анна Шиканова

Хороші і якісні парфуми коштують зовсім не дешево. Але багато хто вважає, що улюблений аромат подарує позитивні емоції та приємні відчуття, тому на покупку парфумів і туалетної води зазвичай гроші не шкодують. Особливо прикро буває, коли за таку ціну продавці підсовують звичайні підробки.

Які ознаки можуть сказати вам про те, що парфуми - підробка, читайте в матеріалі нижче.

Аромат може відрізнятися від попереднього

Так буває досить часто і це не завжди говорить про те, що вам в руки потрапив фальсифікат.

Виробник не завжди може купити абсолютно однакові інгредієнти, тому колекція 2020 року буде відрізнятися від ідентичної колекції 2021 року.

Також запах може змінюватися, якщо компанія-виробник не задоволена продажами попередньої партії.

Вони випускають парфуми в точно такій самій упаковці та з такою ж назвою, але ось сам аромат може бути зроблений за поліпшеною формулою.

Також аромат може змінюватися, якщо якісь інгредієнти потрапили під заборону і їх змушені були замінити при виробництві.

Як визначити підробку

Найголовніше - ніколи не купуйте парфуми з рук або в магазинах, які пропонують ціну у багато разів нижче реальної вартості.

Мережеві магазини косметики можуть опускати ціни та пропонувати акції, оскільки у них є знижки на обсяг закупівель, і вони працюють шляхом великого товарообігу. У невеликих магазинів таких можливостей немає.

Зверніть увагу на упаковку. Найчастіше фальсифікат можна побачити відразу. Назва бренду має бути написана без помилок, товар повинен бути в слюдяній упаковці, букви повинні бути добре пропечатані.

Якщо вказана неправильно країна-виробник, кришка флакона нещільно закривається, етикетка приклеєна нерівно, а трубочка у флаконі занадто довга – у вас в руках підробка.

Багато компаній стали виробляти для своїх парфумів спеціальні магнітні кришечки. Якщо на флаконі вона не магнітиться, то це говорить про підробку. Дізнайтеся, чи є такі кришечки у ваших улюблених брендів.

Визначити підробку по запаху можуть тільки професіонали, а відмінність від звичного аромату ще не говорить про фальсифікат. Але є чіткі ознаки, за якими підробку можна виявити.

  • Аромат тримається не більше 2 годин, а у виробника обіцяють стійкість на 6-8 годин.
  • У духів є неприємний, прогірклий або мильний запах - це може говорити ще й про зіпсованість (неправильне зберігання, порушення технологій).
  • На дні флакона з'явився осад. Деякий осад допускається в парфумах з натуральними компонентами.
  • Рідина в пляшечці стала каламутна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому не можна їсти червону ікру і як правильно зберігати делікатес, щоб не отруїтися.

А також розповідали про те, як відрізнити справжній шоколад від підробки.

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