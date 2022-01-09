Какие подарки нельзя передаривать: не навлекайте на себя неприятности!

С древних времен считается, что передаривать подарки нельзя. Такие вещи несут в себе особый сакральный смысл.

Это связано с тем, что ранее подарки мастерили собственными руками, в них вкладывали частицы своей доброты и такие предметы уже заранее были заряжены энергетикой нового владельца.

Также подарки считались определенными оберегами и талисманами, которые приносили удачу и счастье.

Вместе с подарком человеку отдавалась позитивная энергетика и благословение. А отдав такой подарок кому-то другому, получатель всего этого лишался.

И тому, кому передарили подарок, счастья было не видать – подарок готовили не для него.

В современном мире своими руками подарки делают крайне редко. Теперь их просто покупают и успевают подержать в руках не более нескольких минут.

Но и такие подарки передаривать нежелательно. При выборе подарка в магазине также есть энергетика, считают эзотерики.

И нагрузка на покупной подарок идет не меньше, чем на то, что сделан собственными руками. Передарить такой подарок – привлечь неприятности.

Вместе с подарком человек получает благословение Вселенной. Если человек отказывается от подарка, он подает сигнал, что ему презенты больше не нужны. И так он отказывается от удачи и благополучия.

Какие подарки можно передарить

Существуют подарки, которые можно передарить. Это касается вещей, которые передают в наследство из поколения в поколение. Но такие предметы должны оставаться в пределах одной семьи и передарить их постороннему человеку нельзя.

Также можно передарить подарок, который вам подарили для проформы. Если он был куплен в ближайшем магазине наугад и вам его вручили просто в знак уважения, то можете смело его передарить.

Такой подарок не несет в себе ничего – ни хорошего, ни плохого. Это касается и подарков от незнакомых людей.

Выбрасывать ненужные подарки не стоит. Отдайте их на благотворительность, отвезите в детский дом или гуманитарную организацию, которая занимается людьми с инвалидностью, сиротами, пожилыми.

Если у подарка был чек, то можете вернуть его в магазин. Там можно вернуть деньги или поменять на что-то более подходящее. Желательно, чтобы при покупке такую возможность обговорили заранее.

Как правильно передарить подарок

Если уж так произошло и вам нужно передарить подарок, то сделайте это искренне и от души.

Желательно, чтобы никто не догадался о том, что он передарен. Не стоит передаривать подарки, которые находятся в вашем доме уже давно – они набрали вашу энергетику.

Упаковку, открытку, ленточку на таком подарке нужно полностью заменить. Это поможет подарку обрести новую индивидуальность.