Какие подарки нельзя передаривать: не навлекайте на себя неприятности!

Получить в подарок на Новый год или День рождения ненужную вещь или что-то, что точно не пригодится – ситуация довольно частая. И обычно такие подарки отправляются в коробку "для передаривания".
Какие подарки категорически нельзя передаривать, а какие действительно можно – читайте в материале ниже.
С древних времен считается, что передаривать подарки нельзя. Такие вещи несут в себе особый сакральный смысл.
Это связано с тем, что ранее подарки мастерили собственными руками, в них вкладывали частицы своей доброты и такие предметы уже заранее были заряжены энергетикой нового владельца.
Также подарки считались определенными оберегами и талисманами, которые приносили удачу и счастье.
Вместе с подарком человеку отдавалась позитивная энергетика и благословение. А отдав такой подарок кому-то другому, получатель всего этого лишался.
И тому, кому передарили подарок, счастья было не видать – подарок готовили не для него.
В современном мире своими руками подарки делают крайне редко. Теперь их просто покупают и успевают подержать в руках не более нескольких минут.
Но и такие подарки передаривать нежелательно. При выборе подарка в магазине также есть энергетика, считают эзотерики.
И нагрузка на покупной подарок идет не меньше, чем на то, что сделан собственными руками. Передарить такой подарок – привлечь неприятности.
Вместе с подарком человек получает благословение Вселенной. Если человек отказывается от подарка, он подает сигнал, что ему презенты больше не нужны. И так он отказывается от удачи и благополучия.
Существуют подарки, которые можно передарить. Это касается вещей, которые передают в наследство из поколения в поколение. Но такие предметы должны оставаться в пределах одной семьи и передарить их постороннему человеку нельзя.
Также можно передарить подарок, который вам подарили для проформы. Если он был куплен в ближайшем магазине наугад и вам его вручили просто в знак уважения, то можете смело его передарить.
Такой подарок не несет в себе ничего – ни хорошего, ни плохого. Это касается и подарков от незнакомых людей.
Выбрасывать ненужные подарки не стоит. Отдайте их на благотворительность, отвезите в детский дом или гуманитарную организацию, которая занимается людьми с инвалидностью, сиротами, пожилыми.
Если у подарка был чек, то можете вернуть его в магазин. Там можно вернуть деньги или поменять на что-то более подходящее. Желательно, чтобы при покупке такую возможность обговорили заранее.
Если уж так произошло и вам нужно передарить подарок, то сделайте это искренне и от души.
Желательно, чтобы никто не догадался о том, что он передарен. Не стоит передаривать подарки, которые находятся в вашем доме уже давно – они набрали вашу энергетику.
Упаковку, открытку, ленточку на таком подарке нужно полностью заменить. Это поможет подарку обрести новую индивидуальность.
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