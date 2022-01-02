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Почему жены не должны носить одежду своего мужа: об этих приметах вы точно не знали!

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Воскресенье 02 января 2022 19:40
Почему жены не должны носить одежду своего мужа: об этих приметах вы точно не знали! Фото: Почему женщине нельзя носить одежду своего мужа (freepik.com)
Автор: Styler

Женщины очень любят надевать рубашки и футболки своих мужей. Им кажется, что так они становятся ближе и запах мужа их успокаивает. Оказывается, такие привычки очень опасны и с ними связано много примет.

Почему жены не могут надевать одежду своего мужа – читайте в материале ниже.

Во-первых, такие привычки с точки зрения гигиены не очень хорошие. Особенно это касается нательного белья и носков.

Во-вторых, одежда на несколько размеров больше смотрится на женщине не очень аккуратно, хотя мода на объемные вещи уже давно вырвалась вперед.

Женщины часто используют в своем гардеробе мужские рубашки, пиджаки, шляпы, шорты и даже брюки. Но не стоит одалживать вещи у мужа, если он носит 56 размер, а у вас едва 44.

Приметы о мужской одежде на женщине

Кроме того, в старых приметах говорится, что ношение одежды мужа женой может привлечь неприятности в семью.

Если женщина будет постоянно надевать одежду мужа, то у него могут начаться проблемы на работе. А еще это может привести к недопониманию между супругами и ссорам.

Когда женщина надевает на себя одежду мужа, она как будто примеряет на себя его обязанности и ответственность. А у него в это время все дела начинают идти не так, как нужно.

Такие привычки могут привести к тому, что женщине придется справляться с обязанностями своего мужа самостоятельно.

Нельзя носить одежду мужа, так как это может привести к болезням.

В некоторых народах считается, что такая женщина совершила грех и должна понести наказание.

Надеть шапку своего мужа – к измене.

Надевать одежду мужа беременной - к проблемам со здоровьем.

Мужу надевать одежду своей жены категорически нельзя – это приведет к очень большой беде в семье.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему в доме не должно быть два веника и какие еще существуют приметы с этим предметом.

А также писали о том, почему на самом деле нельзя свистеть в доме.

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