Які подарунки не можна передаровувати: не накликайте на себе неприємності!

З давніх часів вважається, що передаровувати подарунки не можна. Такі речі несуть в собі особливий сакральний сенс.

Це пов'язано з тим, що раніше подарунки майстрували власними руками, в них вкладали частинки своєї доброти й такі предмети вже заздалегідь були заряджені енергетикою нового власника.

Також подарунки вважалися певними оберегами та талісманами, які приносили удачу і щастя.

Разом з подарунком людині віддавалася позитивна енергетика і благословення. А віддавши такий подарунок комусь іншому, одержувач всього цього позбавлявся.

І тому, кому передарували подарунок, щастя було не бачити - подарунок готували не для нього.

У сучасному світі своїми руками подарунки роблять вкрай рідко. Тепер їх просто купують і встигають потримати в руках не більше декількох хвилин.

Але і такі подарунки передаровувати небажано. При виборі подарунка в магазині також є енергетика, вважають езотерики.

І навантаження на покупний подарунок йде не менше, ніж на те, що зроблений власними руками. Передарувати такий подарунок - залучити неприємності.

Разом з подарунком людина отримує благословення Всесвіту. Якщо людина відмовляється від подарунка, він подає сигнал, що йому презенти більше не потрібні. І так вона відмовляється від удачі та благополуччя.

Які подарунки можна передарувати

Існують подарунки, які можна передарувати. Це стосується речей, які передають у спадок з покоління в покоління. Але такі предмети повинні залишатися в межах однієї сім'ї та передарувати їх сторонній людині не можна.

Також можна передарувати подарунок, який вам подарували для проформи. Якщо він був куплений в найближчому магазині навмання і вам його вручили просто в знак поваги, то можете сміливо його передарувати.

Такий подарунок не несе в собі нічого - ні хорошого, ні поганого. Це стосується і подарунків від незнайомих людей.

Викидати непотрібні подарунки не варто. Віддайте їх на благодійність, відвезіть в дитячий будинок або гуманітарну організацію, яка займається людьми з інвалідністю, сиротами, літніми.

Якщо у подарунка був чек, то можете повернути його в магазин. Там можна повернути гроші або поміняти на щось більш підходяще. Бажано, щоб при покупці таку можливість обговорили заздалегідь.

Як правильно передарувати подарунок

Якщо вже так сталося і вам потрібно передарувати подарунок, то зробіть це щиро і від душі.

Бажано, щоб ніхто не здогадався про те, що він передарований. Не варто передаровувати подарунки, які знаходяться у вашому домі вже давно – вони набрали вашу енергетику.

Упаковку, листівку, стрічку на такому подарунку потрібно повністю замінити. Це допоможе подарунку знайти нову індивідуальність.