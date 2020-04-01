Какие перемены ждут украинцев с 1 апреля: дополнительные выплаты, Пасха и карантин

В Украине в апреле 2020 года произойдет несколько существенных изменений – пенсионеры получат дополнительные выплаты, роженицы смогут пользоваться услугами роддомов бесплатно, а также православные отпразднуют один из самых больших церковных праздников – Пасху. Что изменится в жизни украинцев с 1 апреля – читайте в материале Styler.

Пенсии и выплаты

В апреле всем пенсионерам, у которых пенсии менее 5 тысяч гривен, дадут единоразовую дополнительную выплату в размере 1 тысячи гривен. Дополнительные "карантинные" выплаты в Украине получит не менее 10 миллионов украинцев. Ранее в Министерстве социальной политики заявляли, что в апреле дополнительные выплаты дадут также людям с инвалидностью, детям с инвалидностью и тем, кто получает социальную пенсию.

Также с 1 апреля пенсию пересчитают работающим пенсионерам. Такие перерасчеты делают автоматически два раза в год и в Пенсионный фонд с заявлениями обращаться не нужно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в ближайшие дни будет разработан механизм индексаций пенсий и не исключено, что перерасчет пенсий проведут до конца апреля.

Бесплатная медицина

С 1 апреля в Украине должна заработать Программа медицинских гарантий, которая включает в себя оплату родов для украинок. На каждую роженицу (роды, кесарево сечение, лекарства, палату, прививки, экстренную помощь и реанимацию) будет выделено 8500 гривен.

Кроме того, Кабинет министров Украины утвердил перечень медицинских услуг, которые станут бесплатными с 1 апреля:

первичная помощь;

экстренная;

амбулаторно-поликлиническая (услуги профильного врача, к которому направил семейный врач);

стационарная;

паллиативная медицинская помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом);

медицинская реабилитация;

медицинская помощь в связи с родами;

реимбурсация лекарственных средств ("Доступные лекарства")

Пасха и праздничные выходные

Пасха в 2020 году будет отмечаться у православных 19 апреля. По закону, следующий день после Пасхи – понедельник, 20 апреля, также должен стать выходным. Однако в этом году украинцы будут праздновать Пасху в режиме карантина, который продлен до 24 апреля.

Стоит отметить, что все богослужения будут проводиться онлайн и массово собираться в церквах прихожане не смогут. Отмечать праздник также придется дома, без вылазок на шашлыки и походов по гостям.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с руководством церквей, что богослужения можно будет проводить онлайн, как видеоконференцию.

Кроме того, во время совещания рассмотрели возможность разместить патрули возле церквей и храмов. Если возникнут ситуации скопления большого количества людей у храмов, спецпатрули должны будут проводить с прихожанами беседы, разъясняя, насколько опасны такие собрания.

Конец карантина

На данный момент карантин в Украине продлен до 24 апреля. Как сообщил премьер-министр Украины, эти сроки могут пересмотреть, и ситуация будет зависеть от того, как будет развиваться коронавирус в стране. Стоит отметить, что глава МВД Арсен Аваков не исключает, что карантин в Украине могут продлить и в мае.