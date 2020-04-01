Які зміни чекають на українців з 1 квітня: додаткові виплати, Великдень і карантин

В Україні у квітні 2020 року відбудеться декілька істотних змін – пенсіонери отримають додаткові виплати, породіллі зможуть користуватися послугами пологових будинків безкоштовно, а також православні святкуватимуть одне з найбільших церковних свят – Великдень. Що зміниться у житті українців з 1 квітня – читайте в матеріалі Styler.

Пенсії та виплати

У квітні всім пенсіонерам, у яких пенсії менш як 5 тисяч гривень, дадуть додаткову одноразову виплату в розмірі 1 тисячі гривень. Додаткові "карантинні" виплати в Україні отримає не менше 10 мільйонів українців. Раніше в Міністерстві соціальної політики заявляли, що у квітні додаткові виплати дадуть також людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю та тим, хто отримує соціальну пенсію.

Також з 1 квітня пенсію перерахують працюючим пенсіонерам. Такі перерахунки роблять автоматично два рази в рік і до Пенсійного фонду із заявами звертатися не потрібно.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що найближчими днями буде розроблений механізм індексацій пенсій і не виключено, що перерахунок пенсій проведуть до кінця квітня.

Безкоштовна медицина

З 1 квітня в Україні має запрацювати Програма медичних гарантій, яка охоплює оплату пологів для українок. На кожну породіллю (пологи, кесарів розтин, ліки, палату, щеплення, екстрену допомогу та реанімації) буде виділено 8500 гривень.

Крім того, Кабінет міністрів України затвердив перелік медичних послуг, які стануть безкоштовними з 1 квітня:

первинна допомога;

екстрена;

амбулаторно-поліклінічна (послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар);

стаціонарна;

паліативна медична допомога - обслуговування невиліковних хвороб (знеболювання, допомога сім'ям пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом);

медична реабілітація;

медична допомога у зв'язку з пологами;

реімбурсація лікарських засобів ("Доступні ліки")

Великдень та святкові вихідні

Великдень у 2020 році буде відзначатися у православних 19 квітня. За законом, наступний день після Великодня – понеділок, 20 квітня, також повинен стати вихідним. Однак у цьому році українці будуть святкувати Великдень в режимі карантину, який продовжено до 24 квітня.

Варто відзначити, що всі богослужіння будуть проводитися онлайн і масово збиратися в церквах парафіяни не зможуть. Відзначати свято також доведеться вдома, без вилазок на шашлики та походів по гостям.

Президент України Володимир Зеленський погодив з керівництвом церков, що богослужіння можна буде проводити онлайн, як відеоконференцію.

Крім того, під час наради розглянули можливість розмістити патрулі біля церков і храмів. Якщо виникнуть ситуації скупчення великої кількості людей у храмів, спецпатрулі повинні будуть проводити з парафіянами бесіди, роз'яснюючи, наскільки небезпечні такі збори.

Кінець карантину

На цей момент карантин в Україні продовжено до 24 квітня. Як повідомив прем'єр-міністр України, ці терміни можуть переглянути, і ситуація буде залежати від того, як буде розвиватися коронавірус в країні. Варто відзначити, що глава МВС Арсен Аваков не виключає, що карантин в Україні можуть продовжити й в травні.