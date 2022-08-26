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Які овочі і фрукти можна заморозити, засушити або консервувати у вересні: готуємо запаси на зиму

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П'ятниця 26 серпня 2022 17:27
Які овочі і фрукти можна заморозити, засушити або консервувати у вересні: готуємо запаси на зиму Фото: Які овочі та фрукти потрібно запасати на зиму у вересні (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

У вересні частина літніх фруктів і овочів вже йде, але на зміну приходять інші важливі продукти. Ціни на овочі та фрукти знижуються і приходить найзручніший час, щоб робити запаси на зиму.

Що потрібно консервувати, заморожувати та сушити у вересні - читайте в матеріалі нижче.

Як запасати продукти у вересні

Вересень - відмінний час, щоб заготовити на зиму овочі. Для консервації годяться помідори, огірки, баклажани, перець, капуста.

Ще можна закрутити в банки соління з грибів, компоти зі слив і винограду, яблук і груш, варення з обліпихи, брусниці, калини, горобини та журавлини.

Починається консервація яблук, салатів з цукіні та патисонів. Цвітну капусту, болгарський перець, осінні ягоди та гриби можна заморозити.

Городні культури у вересні виходять на фінішну пряму свого дозрівання і на початку осені вже можна готувати місце для картоплі, моркви, буряка і цибулі. Також в цей час починають займатися заготівлею коренів хрону, кукурудзи, часнику і квасолі.

В кінці вересня можна починати солити або квасити капусту, помідорів і грибів. Ще варять аджику і борщові заправки, томатні соуси та пасту.

Любителі пікантних запасів у вересні можуть заготовити на зиму кавуни та дині.

Головні овочі вересня

  • Помідор
  • Огірок
  • Баклажан
  • Болгарський перець
  • Капуста
  • Кабачок
  • Патисон
  • Цвітна капуста
  • Картопля
  • Морква
  • Буряк
  • Цибуля
  • Часник
  • Хрін
  • Квасоля
  • Кукурудза

Головні фрукти вересня

  • Яблуко
  • Груша
  • Персик
  • Слива
  • Кавун
  • Диня
  • Калина
  • Брусниця
  • Обліпиха
  • Журавлина
  • Горобина
  • Виноград

До речі, раніше ми писали про те, що при заморожуванні овочів і фруктів на зиму є один важливий нюанс.

А ще розповідали про те, як зробити смачну томатну пасту на зиму своїми руками.

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