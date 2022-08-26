Які овочі і фрукти можна заморозити, засушити або консервувати у вересні: готуємо запаси на зиму

У вересні частина літніх фруктів і овочів вже йде, але на зміну приходять інші важливі продукти. Ціни на овочі та фрукти знижуються і приходить найзручніший час, щоб робити запаси на зиму.

Що потрібно консервувати, заморожувати та сушити у вересні - читайте в матеріалі нижче.

Як запасати продукти у вересні

Вересень - відмінний час, щоб заготовити на зиму овочі. Для консервації годяться помідори, огірки, баклажани, перець, капуста.

Ще можна закрутити в банки соління з грибів, компоти зі слив і винограду, яблук і груш, варення з обліпихи, брусниці, калини, горобини та журавлини.

Починається консервація яблук, салатів з цукіні та патисонів. Цвітну капусту, болгарський перець, осінні ягоди та гриби можна заморозити.

Городні культури у вересні виходять на фінішну пряму свого дозрівання і на початку осені вже можна готувати місце для картоплі, моркви, буряка і цибулі. Також в цей час починають займатися заготівлею коренів хрону, кукурудзи, часнику і квасолі.

В кінці вересня можна починати солити або квасити капусту, помідорів і грибів. Ще варять аджику і борщові заправки, томатні соуси та пасту.

Любителі пікантних запасів у вересні можуть заготовити на зиму кавуни та дині.

Головні овочі вересня

Помідор

Огірок

Баклажан

Болгарський перець

Капуста

Кабачок

Патисон

Цвітна капуста

Картопля

Морква

Буряк

Цибуля

Часник

Хрін

Квасоля

Кукурудза

Головні фрукти вересня