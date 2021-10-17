Какие орехи самые полезные: укрепляют иммунитет и помогают бороться с диабетом

Орехи можно употреблять как отдельное блюдо, использовать для перекуса на работе или в дороге. Они обладают противовоспалительным свойством, богаты антиоксидантами, полезными жирами, омега-3, витамином Е, фенольными кислотами, флаваноидами и дубильными веществами.

Самым полезным орехом считается грецкие, так как в них полезных веществ больше всего, а также в них содержится альфа-линолиевая кислота, которая помогает справиться с любым воспалением.

Как показывают недавние исследования, ежедневное употребление грецких орехов снижает концентрацию некоторых биомаркеров воспаления. Чтобы повысить иммунитет, грецкие орехи нужно смешивать с миндалем, сушеной вишней и небольшими кусочками черного шоколада.

Грецкие орехи помогают контролировать диабет второго типа и снижают риск заболевания в целом. Как отмечают ученые, для этого нужно съедать 1 столовую ложку орехов ежедневно на протяжении трех месяцев. Уровень сахара в крови снижается на 8%.

Грецкие орехи можно есть круглый год и добавлять их во многие блюда, в том числе и в соусы, подливы, мясные блюда.

Важно! Суточную норму грецких орехов превышать нельзя, так как это может вызвать проблемы со здоровьем из-за высокого содержания аминокислот и дубильных веществ. Средняя суточная доза – 40-50 грамм. В 100 граммах содержится более 600 ккал.