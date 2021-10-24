В какие области Украины придут дожди, а где заметно похолодает в этот выходной

Погода в центральных регионах 24 октября

В Винницкой области будет пасмурная и сухая погода, ночью столбики термометров опустятся до 0... +3 градусов, днем ожидается +5... +8 градусов.

В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет облачно с прояснениями и без осадков, температура воздуха ночью около +2... +6 градусов, днем ожидается +7... +10 градусов.

В Днепропетровской области будет облачно и сухо, в ночное время около +4... +7 градусов, днем термометры покажут +10... +13 градусов.

Погода на западе Украины 24 октября

Во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях будет сухо, в ночное время температура воздуха составит 0... +3 градусов, днем +5... +9 градусов.

В Тернопольской и Ивано-Франковской областях - облачно и без осадков, ночью около 0... +4 градусов, днем +4... +8 градусов.

В Закарпатской области будет теплее - ночью температура воздуха составит +2... +5 градусов, а днем +10... +13 градусов.

Погода в северных регионах 24 октября

В Киевской, Житомирской и Черниговской областях осадки не ожидаются, столбики термометров покажут ночью около +1... +5 градусов, днем +4... +8 градусов.

В Сумской области будет пасмурно и сухо, ночью похолодает до 0... +3 градусов, днем прогнозируется +5... +8 градусов.

Погода в восточных регионах 24 октября

В Харьковской области будет пасмурно, без осадков, ночью термометры покажут +2... +5 градусов, днем +8... +11 градусов.

В Луганской и Донецкой областях будет теплее - ночью около +7... +10 градусов, днем +10... +13 градусов.

Погода на юге Украины 24 октября

В Одесской области будет сухо, прогнозируется переменная облачность, столбики термометров ночью покажут +8... +11 градусов, днем +11... +14 градусов.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях будет пасмурно, есть вероятность незначительных дождей, температура воздуха ночью составит +6... +9 градусов, днем +10... +13 градусов.

В Крыму пройдет дожди, будет пасмурно. Температура воздуха ночью ожидается +9... +12 градусов, днем около +11... +14 градусов.