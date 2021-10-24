В які області України прийдуть дощі, а де помітно похолодає в цей вихідний

Погода в Україні в неділю, 24 жовтня, буде обумовлена впливом антициклону, дощі очікуються тільки в південних регіонах, а температура повітря знизиться практично скрізь, місцями прогнозуються "мінуса" в нічний час.
Про це йдеться в прогнозі на сайті Meteoprog.
У Вінницькій області буде похмура і суха погода, вночі стовпчики термометрів опустяться до 0... +3 градусів, вдень очікується +5... +8 градусів.
У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях буде хмарно з проясненнями та без опадів, температура повітря вночі близько +2... +6 градусів, вдень очікується +7... +10 градусів.
У Дніпропетровській області буде хмарно і сухо, в нічний час близько +4... +7 градусів, вдень термометри покажуть +10... +13 градусів.
У Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях буде сухо, у нічний час температура повітря становитиме 0... +3 градусів, вдень +5... +9 градусів.
У Тернопільській та Івано-Франківській областях - хмарно і без опадів, вночі близько 0... +4 градусів, вдень +4... +8 градусів.
У Закарпатській області буде тепліше - вночі температура повітря становитиме +2... +5 градусів, а вдень +10... +13 градусів.
У Київській, Житомирській та Чернігівській областях опади не очікуються, стовпчики термометрів покажуть вночі близько +1... +5 градусів, вдень +4... +8 градусів.
У Сумській області буде похмуро і сухо, вночі похолодає до 0... +3 градусів, вдень прогнозується +5... +8 градусів.
У Харківській області буде похмуро, без опадів, вночі термометри покажуть +2... +5 градусів, вдень +8... +11 градусів.
У Луганській і Донецькій областях буде тепліше - вночі близько +7... +10 градусів, вдень +10... +13 градусів.
В Одеській області буде сухо, прогнозується мінлива хмарність, стовпчики термометрів вночі покажуть +8... +11 градусів, вдень +11... +14 градусів.
У Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях буде похмуро, є ймовірність незначних дощів, температура повітря вночі становитиме +6... +9 градусів, вдень +10... +13 градусів.
У Криму пройде дощі, буде похмуро. Температура повітря вночі очікується +9... +12 градусів, вдень близько +11... +14 градусів.
Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозують подальше похолодання з посиленням нічних морозів найближчими днями - з 24 по 26 жовтня.
Втім, як очікується, таке похолодання в Україні надовго не затримається.