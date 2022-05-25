Если мужчина делает для вас эти вещи, он кричит: "Я люблю тебя!"
Фото: Как по действиям мужчины понять, что он влюблен (freepik)
Мужчины менее многословны, и бывают скупы на признания. Так как кредо мужчины - действие. Именно действиями они могут показывать нам, что любят.
Об этом рассказала американский психолог Ширли Ли, пишет Quora.
Эксперт говорит, что простые действия со стороны мужчины могут кричать: "Я люблю тебя!" И вот они:
- Поцелуи в лоб.
- Случайные объятия сзади.
- Если ты заболела, он приносит тебе чай / суп / фервекс.
- Если ты устала после долгого дня, он приготовит тебе ужин или сделает массаж спины.
- Он строит планы на несколько месяцев вперед, чтобы сходить с тобой на концерт твоей любимой группы.
- Он приглашает тебя на свадьбу своего друга.
- Он строит совместные планы на праздники.
- Он приносит тебе чашку кофе, когда ты просыпаешься.
- Он готов слушать тебя: "Это не глупо, расскажи мне больше", - говорит он.
- Он делает все, чтобы у него ты чувствовала себя как дома.
Поддержите своего мужчину, сказав что-то вроде: "Я очень ценю, когда ты…" или "Я очень уважаю тебя за то, как ты…"
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