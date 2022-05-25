Если мужчина делает для вас эти вещи, он кричит: "Я люблю тебя!"

Мужчины менее многословны, и бывают скупы на признания. Так как кредо мужчины - действие. Именно действиями они могут показывать нам, что любят.

Эксперт говорит, что простые действия со стороны мужчины могут кричать: "Я люблю тебя!" И вот они:

Поцелуи в лоб. Случайные объятия сзади. Если ты заболела, он приносит тебе чай / суп / фервекс. Если ты устала после долгого дня, он приготовит тебе ужин или сделает массаж спины. Он строит планы на несколько месяцев вперед, чтобы сходить с тобой на концерт твоей любимой группы. Он приглашает тебя на свадьбу своего друга. Он строит совместные планы на праздники. Он приносит тебе чашку кофе, когда ты просыпаешься. Он готов слушать тебя: "Это не глупо, расскажи мне больше", - говорит он. Он делает все, чтобы у него ты чувствовала себя как дома.

Поддержите своего мужчину, сказав что-то вроде: "Я очень ценю, когда ты…" или "Я очень уважаю тебя за то, как ты…"