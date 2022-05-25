Ось які чоловіки насправді приваблюють жінок. Психолог розкрила правду

Психолог перелічила ряд якостей, які жінкам найбільше подобаються в чоловіках. І мова зовсім не про зовнішність чи якісь маніпулятивні прийомчики. Експерт каже, що такі риси можна набувати, напрацьовувати і тоді ваша харизма переможе будь-яких качків-мачо.

Будьте впевненими

Коли чоловік заходить в кімнату і видає відчуття впевненості, він миттєво стає привабливішим. Навіть якщо ви найкрасивіший чоловік у кімнаті, відсутність впевненості може "вбити" ваші шанси утримати увагу жінки.

Почуття гумору

Жінки люблять чоловіка, який вміє сміятися і змушує їх сміятися у відповідь. Немає нічого сексуальнішого, ніж чоловік, який може розсмішити жінку так сильно, що вона нестримно хихикає.

Будьте джентльменом

Вам не обов'язково одягатися як Джеймс Бонд, але ви повинні думати про манери, коли справа доходить до залицяння за жінками. Це означає: відчиняти двері, впускати жінок першими, говорити "будь ласка" і "дякую" і проявляти повагу.

Інтелект

Інтелект - це сексуально, незалежно від статі чи вподобань. Вам не потрібно знати "теорію відносності" чи мати IQ понад 150, але принаймні "лоскотати" клітини мозку жінки цікавою розмовою.

Цілісність та чесність