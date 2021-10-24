Какие личные вещи терять категорически нельзя: сулит неприятности и беды

Личные вещи терять всегда не приятно, а порой такая потеря уже сама по себе становится большой неприятностью. Но наши предки верили, что потеря определенных вещей сигнализирует о том, что скоро в двери постучится беда.

Какие вещи категорически терять нельзя и о каких приметах этого говорит – читайте в материале ниже.

Ключи

Замки и ключи от них должны быть в паре всегда – эти предметы соединены магической связью. Они символизируют счастье в личной жизни – поэтому пары часто закрывают замки на мостах. Также закрытые замки помогают привлечь в дом деньги или уберечь от неприятностей. Потеря ключа – очень плохая примета, так как он должен закрывать жилье, сейф, машину, ворота. Он не допускает проникновения в личное пространство человека. Если нарушается связь замка и ключа, то это сулит неприятности – срыв планов, поездок, ссоры с близкими людьми.

Кольцо

Самые большие беды сулит потеря обручального кольца – это ведет к разрыву отношений и разводу. Но потеря любого кольца сулит неприятности его владельцу – могут быть проблемы в делах, неприятности, ссоры с близкими. Вместе с кольцом уходит часть энергии его владельца и обрываются связи с удачей и с тем, кто его подарил.

Крестик

Нательный крест – очень мощный оберег для любого человека. Его надевают на шею во время совершения обряда таинства крещения. Священники утверждают, что потеря нательного креста никак не отображается на жизни человека. Но большинство верующих считает, что это знак-предупреждение. Нужно задуматься о том, верной и ты дорогой идешь по жизни и нет ли вокруг тебя неприятностей, на которые нужно немедленно обратить внимание.

Перчатка

Такие вещи впитывают энергетику своего владельца и терять их категорически не рекомендуется. Потеря одной перчатки по сути становится потерей пары и приметы говорят о том, что в жизни этого человека может нарушиться какое-то единение. Возможны ссоры с любимым человеком, сорвутся важные планы, сломается какая-то крупная вещь.

Головной убор

Наши предки считали головной убор важным элементом одежды и потерю приравнивали к потере головы и ума. С годами примета трансформировалась и сейчас считается, что при потере головного убора нужно серьезно отнестись к принятым решениям и тщательно продумать свой дальнейший план действий.

Нож и ножницы

Потеря острого предмета говорила о том, что вокруг владельца этой вещи скопилось слишком много негатива. Начинают обостряться отношения с близкими людьми, рвутся важные связи. Потеря ножа – очень плохая примета, говорит о том, что в ближайшем времени можно потерять мужа или жену. Или о том, что им грозит тяжелая болезнь.

Пуговица

Казалось бы – мелкая неприятность. Но, кроме определенных неудобств, потеря пуговицы говорит еще и о неприятностях. Такая потеря сигнализирует о том, что хозяин начал слишком легкомысленно относиться к жизни. Стоит убавить обороты и принимать более взвешенные решения.