Эти приметы говорят о скором расставании и разводе: на что нужно обратить внимание
Расставание с близким человеком всегда причиняет боль и разочарование. И существуют предвестники расставания. Они могут сигнализировать о том, что вам предстоит разлука на некоторое время или полный разрыв отношений.
Какие приметы и знаки говорят о том, что вы в ближайшее время вынуждены будете расстаться с любимым человеком – читайте ниже.
Если в вашем доме одновременно прозвенят два звонка, то вам грозит разлука с близким человеком.
Левое ухо горит во вторник – к отъезду вашего избранника на долгий период времени.
Получить в подарок букет желтых цветов – плохая примета, она к разрыву отношений.
Молодожены не продержатся вместе долго, если им на свадьбу подарят часы.
Не стоит дарить друг другу носовые платки или полотенце – к быстрой разлуке.
Если вы внезапно на своем пути обнаружили голубиное перо или увидели двух птиц, которые нежно воркуют – будьте уверены, ваша половинка страдает из-за разлуки.
Потеря обручального кольца – самая плохая примета для супругов. Она говорит о том, что браку скоро придет конец.
Не стоит дарить своей избраннице нарциссы или ландыши – они символизируют холодность и самовлюбленность.
Если девушка потеряла расческу или заколку, то ее ждет разлука с близким человеком.
Если сразу после помолвки начать примерять обручальное кольцо – к расставанию.
Если пара начинает фотографироваться сразу после помолвки, не дожидаясь свадьбы – к разрыву и ссоре.
Потеря подарка от любимого человека – плохой знак, говорит о разрыве отношений.
Если девушка потеряет предмет гардероба (чулок, перчатку и т. д.) – ожидается сильный скандал, а потом разрыв отношений.
Если хозяйка во время уборки случайно дотронется кого-то из членов семьи – ему предстоит дальняя поездка.
Общение с избранником на лестнице, под мостом – плохая примета, ему придется надолго уехать.
С самого утра начал дергаться левый глаз – к конфликту и уходу из дома любимого человека.
Не стоит смотреться с любимым человеком в одно зеркало – к разрыву связи.
Столкнуться лбами на закате солнца – к выяснению отношений и ссорам.
Целоваться на мосту в Полнолуние – к частым ссорам и разрыву.
Принимать в подарок острый предмет или дарить любимому человеку – к разлуке.
Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать перед порогом своего дома.
А также рассказывали о том, какие приметы говорят о том, что вы скоро влюбитесь.