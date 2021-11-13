Какой фрукт поможет избежать рака: его нужно есть каждый день
Лучшими в борьбе с раком и профилактикой онкологии считаются яблоки. Также для максимального эффекта и пользы их рекомендовано есть с кожурой.
Об этом пишет журнал Nutrients.
Так, яблоки широко распространены во всем мире и доступны в цене. Также фрукт богат источником фитохимических веществ. В плоде есть органические и жирные кислоты, фенольные соединения.
По словам исследователей, яблоки применяют в профилактике рака благодаря флавоноидам процианидинам. Кроме того, эти соединения обладают противораковыми свойствами.
Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление яблок снижает заболеваемость различными видами рака.
Врачи выяснили, что яблоки лучше есть неочищенными, ведь в кожуре содержится примерно в 2-4 раза больше концентрации флавоноидов, чем в мякоти.
Отмечается, что особенно полезными считаются сорта яблок "Гренни Смит", "Айдаред", "Красный Рим", "Джонмак", "Глостер" и "Старкинг Делишес".
Важно, что на день достаточно съедать одно яблоко.
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