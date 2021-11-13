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Какой фрукт поможет избежать рака: его нужно есть каждый день

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Суббота 13 ноября 2021 18:55
Какой фрукт поможет избежать рака: его нужно есть каждый день Яблоки помогают предотвратить развитие рака (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Лучшими в борьбе с раком и профилактикой онкологии считаются яблоки. Также для максимального эффекта и пользы их рекомендовано есть с кожурой.

Об этом пишет журнал Nutrients.

Так, яблоки широко распространены во всем мире и доступны в цене. Также фрукт богат источником фитохимических веществ. В плоде есть органические и жирные кислоты, фенольные соединения.

По словам исследователей, яблоки применяют в профилактике рака благодаря флавоноидам процианидинам. Кроме того, эти соединения обладают противораковыми свойствами.

Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление яблок снижает заболеваемость различными видами рака.

Врачи выяснили, что яблоки лучше есть неочищенными, ведь в кожуре содержится примерно в 2-4 раза больше концентрации флавоноидов, чем в мякоти.

Отмечается, что особенно полезными считаются сорта яблок "Гренни Смит", "Айдаред", "Красный Рим", "Джонмак", "Глостер" и "Старкинг Делишес".

Важно, что на день достаточно съедать одно яблоко.

Ранее мы сообщали, что врачи выяснили, какой повседневный продукт увеличивает вероятность развития рака.

Также мы писали, что ученые назвали группу крови, наиболее подверженную агрессивному типу рака.

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