Який фрукт допоможе уникнути раку: його потрібно їсти кожного дня

Найкращими у боротьбі з раком та профілактикою онкології вважаються яблука. Також для максимального ефекту та користі їх рекомендовано їсти зі шкіркою.

Про це пише журнал Nutrients.

Так, яблука широко поширені в усьому світі та доступні у ціні. Також фрукт багатий джерелом фітохімічних речовин. У плоді є органічні та жирні кислоти, фенольні сполуки.

За словами дослідників, яблука застосовують у профілактиці раку завдяки флавоноїдам проціанідинам. Окрім того, ці сполуки мають протиракові властивості.

Вчені прийшли до висновку, що регулярне вживання яблук знижує захворюваність на різні види раку.

Лікарі з'ясували, що яблука корисніше їсти неочищеними, адже у шкірці міститься приблизно у 2-4 рази більше концентрації флавоноїдів, ніж м'якоті.

Зазначається, що особливо корисними вважаються сорти яблук "Гренні Сміт", "Айдаред", "Червоний Рим", "Джонмак", "Глостер" і "Старкінг Делішес".

Важливо, що на день достатньо з'їдати одне яблуко.