Какие блюда были популярными в СССР: некоторые с нами остались до сих пор

Действительно, во времена СССР некоторые продукты были настоящим дефицитом. Их не покупали, а доставали – к примеру, сливочное масло.

И хозяйки учились готовить из тех продуктов, которые были в наличии. А порой – фактически из ничего.

Кстати, именно сложности с ингредиентами для сложных блюд, привели к появлению множества простых и уникальных рецептов, которые используются и в нынешнее время.

Советский Оливье

Да, этот салат был изобретен поваром-французом в 1860-х, и его готовили еще до революции. Но именно в СССР его стали готовить так, как мы готовим его сейчас.

Достать рябчиков, раков или паюсной икры было невозможно. Поэтому в салате появилась отварная курица – в ресторанном варианте. А дома в него крошили обычную вареную колбасу.

Туда же добавляли отварной картофель и морковь, яйца, соленые огурцы, зеленый горошек и лук. Все это заправляли домашним майонезом, солью и луком. И именно в таком виде это салат стал невероятно популярным.

В оригинальный рецепт этого салата от Люсьена Оливье входили: жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус Провансаль с соевым маслом. А по версии 1904 года в салате были еще и телячий язык, паюсная икра, отварные раки, омары, пикули, соя-кабуль и французский уксус.

Салат Оливье

Шуба

Существует смешная легенда о том, что этот салат придумали комсомольцы в революционные времена Гражданской войны. И его название расшифровывается как "Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема". И блюдо состояло из самых простых продуктов, чем подчеркивалось его пролетарское происхождение.

На самом деле впервые подобный салат начали готовить в XIX веке в скандинавской и немецкой кухне, и он имел название "селедочный". В поваренной книге 1845 года есть рецепт шведского салата, в котором на дно блюда укладывают норвежскую сельдь, а сверху выкладывают резаную свеклу, картофель, маринованные огурцы, яблоки и рубленые яйца.

В СССР салат стал очень популярным после войны, и его рецепт сохранился без существенных изменений. В 1960-х его стали заправлять майонезом, и он стал постоянным атрибутом советских праздников. Часть ингредиентов исчезла, а овощи стали тереть на терке.

Салат Шуба

Салат Пассажирский

Впервые это блюдо появилось в кулинарных книгах в 1970 годы и считается, что он придуман советскими поварами. По легендам, его подавали на теплоходах и в вагонах-ресторанах поездов.

Состоит этот салат из обжаренной печени, лука, маринованных огурцов, майонеза и специй.

Рецепт публиковали в женских журналах, этот салат подавали в поездах и на вокзалах. А потом он плавно перекочевал на кухни советских женщин. Субпродукты, в том числе и печень, достать было в те времена намного легче, чем мясо. Поэтому салат Пассажирский стал очень быстро популярным.

Салат Пассажирский

Студенческий суп

Настоящий бюджетный суп из голодных времен. Считается, что его действительно придумали студенты и варили такой суп в общежитиях, порой – на большое количество голодных ртов.

Варился бульон из обычных сосисок, которые в магазине купить можно было. Далее в бульон добавляли любые продукты, которые были под рукой – картофель, морковь, луковицу. И несколько плавленых сырков, которые давали супу насыщенность и густоту.

Остальные ингредиенты – по мере доступности. Стоит отметить, что с исчезновением пустых полок в магазине, этот суп утратил актуальность. Но плавленые сырки в первое блюдо сейчас добавляют во многих рецептах.

Студенческий суп

Гороховый суп

Легендарный суп, который до сих пор готовят многие люди. Во времена СССР — это блюдо было доступно, так как для его приготовления нужны были горох или брикеты, несколько картофелин и лук.

Его готовили в рабочих столовых, студенты и для школьников. И обязательно – дома. Это было обычное повседневное первое блюдо, которое готовили из брикетов и добавляли гренки в виде мелких кубиков.

Кстати, этот суп считается традиционным во многих странах мира и впервые о нем упоминается в записях Аристофана. Его готовили в древней Греции, и торговцы продавали горячий суп на улицах Афин.

В Британии в этот суп начали добавлять копчености, солонину, которую в современном мире заменили на сало. Такой суп готовили на флоте.

Также существует легенда, по которой густой суп из гороха, картофеля, соленых свиных ушек, хвостиков и ножек изобрели в Берлине в XIX веке.

Гороховый суп

Макароны по-флотски

Вы удивитесь, но это блюдо – импровизация итальянской пасты. В СССР не было достаточного количества ингредиентов, поэтому блюдо значительно упростили.

Макароны с обжаренным фаршем и посыпанные сыром подавали во всех столовых, в санаториях и лагерях для детей.

Рецепт был самый простой: отварные макароны перемешивали с фаршем, обжаренным с луком в пропорции 50:50.

Макароны по-флотски

Манная каша

В советское время манка была самой доступной и дешевой крупой. Поэтому кашу готовили во всех домах, подавали ее в школах и санаториях, готовили в столовых.

Люди, которые выросли во времена СССР, до сих пор вспоминают кашу с комочками с ужасом и содроганием. При приготовлении каши в больших объемах, повара не сильно переживали о ровной консистенции блюда. Поэтому помешивали ее очень редко.

Кроме того, в советских семьях такая каша считалась отличным блюдом для детей – она надолго давала сытость, пухлые щечки и дети ели ее с удовольствием.

Мифы о полезности манной каши были опровергнуты медиками уже намного позже – успело вырасти несколько поколений.

Манная каша